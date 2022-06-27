Из-за наводнения в Индии распространяется инфекция

К стихийному бедствию прибавились инфекционные болезни в индийском штате Ассам. Здесь уже больше месяца люди страдают..

К стихийному бедствию прибавились инфекционные болезни в индийском штате Ассам. Здесь уже больше месяца люди страдают от наводнений, каких не было 120 лет. За последние сутки погибло пять человек, а в общей сложности стихийное бедствие унесло более ста жизней.

Примерно пять с половиной миллионов человек были вынуждены покинуть дома. Почти четыре миллиона из них находятся во временных убежищах.

В городе Маригаон открыли полевой госпиталь для пострадавших от наводнений.

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По словам врачей, все эти болезни передаются через воду, а она сейчас кругом.

Наводнения на востоке Индии начались в мае после проливных дождей. В июне снова пошли ливни. В этом месяце уже выпало в два раза больше осадков, чем обычно. Почти весь штат Ассам затопило. Местами уровень воды достигает полутора метров. Разрушены миллионы домов.

Власти штата открыли почти полторы тысячи временных убежищ. Но даже там ситуация тяжёлая. Не хватает продовольствия и питьевой воды. В изолированные районы помощь доставляют на лодках и вертолётах.

Многочисленные реки в Ассаме регулярно выходят из берегов. Причина в сильных муссонных дождях и большом объёме воды, которая стекает с Гималайских гор. Однако эксперты отмечают, что наводнения усиливаются из-за вырубки лесов вблизи рек.

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