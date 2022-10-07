Британец изрисовал свой дом каракулями внутри и снаружи

Добро пожаловать в Дудл-хаус – дом в графстве Кент в Англии. Он украшен каракулями внутри и..

Добро пожаловать в Дудл-хаус – дом в графстве Кент в Англии. Он украшен каракулями внутри и снаружи. Так его разрисовал британский художник Сэм Кокс, который именует себя мистером Дудлом.

Британец купил особняк за один миллион 350 тысяч фунтов стерлингов и сразу решил исполнить свою детскую мечту.

[Сэм Кокс, художник]:

«Это мечта всей жизни – полностью разрисовать дом. Я люблю рисовать каракули с юных лет. Я осуществил грандиозный проект, но это было очень весело, и мне понравилось».

В доме 12 комнат. Художник разрисовал все. Также украсил незамысловатыми рисунками стены особняка. На это ушло 900 литров белой краски, 401 баллончик чёрной аэрозольной краски, 286 бутылок чёрной краски для рисования и 2296 каллиграфических перьев. Работа шла два года.

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В процессе британец снял почти 2000 фотографий, а потом смонтировал из них ролик.

[Сэм Кокс, художник]:

«Я немного рисовал, потом фотографировал, и так повторялось много раз. В итоге получилась анимация, в которой складываются картинки одна за другой. Каждый фрагмент отличается, в каждой комнате своя тематика. Всё получилось, как я хотел, и работать было приятно».

Теперь Сэм и его жена Алёна планируют переехать в разукрашенный дом.

[Алёна, жена художника]:

«Эта обстановка нас успокаивает. Мы привыкли к этому дому. Процесс длился два года, и мы привыкли ко всему, что нас окружает».

Для публики дом будет закрыт. Но его фотографии и видео можно посмотреть в социальной сети на страничке художника. У него уже два миллиона 700 тысяч подписчиков.

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