Массовая стрельба в США в День независимости

Шесть человек убиты и более 30 ранены после стрельбы на День независимости в США. Мужчина открыл..

Шесть человек убиты и более 30 ранены после стрельбы на День независимости в США. Мужчина открыл огонь по участникам парада в Хайленд-парке – престижном пригороде Чикаго. В это время он находился на крыше одного из зданий.

Полиция заявила, что идентифицировала нападавшего. Это 22-летний местный житель Роберт Кримо Третий. Задержать его на месте преступления не удалось. Правоохранители объявили план перехвата и сообщили, что он ездит на серебряной Хонде 2010 года. В итоге подозреваемого задержали.

Винтовку, из которой Кримо стрелял по людям, обнаружили на крыше магазина товаров для туризма.

Среди раненых – не менее четырёх детей. Возраст пострадавших: от 8 до 85 лет. Один из убитых – гражданин Мексики.

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[Дженнифер Банек, судмедэксперт округа Лейк]:

«Пять человек погибли на месте. Все они взрослые. Ещё один пострадавший скончался, когда его доставили в больницу».

Свидетели рассказывают, что стрельба началась примерно через десять минут после того, как стартовал парад. После этого сотни людей начали разбегаться в разные стороны.

[Амайрани Гарсия, местная жительница]:

«Я была просто напугана за дочь, которой шесть лет. Я не понимала, что происходит. Мы услышали выстрелы, потом люди стали кричать и убегать. Помню, везде лежали стулья. А я схватила дочь и побежала».

Впрочем, на этом инциденты в День независимости не закончились. Ещё одна стрельба произошла в Филадельфии. Там во время праздничного концерта и фейерверка открыли огонь по двум полицейским. Их состояние стабильное. Нападавшего ищут.

Напомним, два предыдущих крупных инцдента с массовой стрельбой в США произошли в мае. Так, в начальной школе в штате Техас от рук злоумышленника погибло 19 детей. За десять дней до этого во время стрельбы в супермаркете города Буффало штата Нью-Йорк застрелили десять человек.

Президент Джо Байден выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он также напомнил об оружейной реформе, которую недавно подписал. По его словам, она поможет противостоять «эпидемии насилия с применением огнестрела».

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