«Гниющие» многоэтажки: тысячи китайцев пострадали из-за кризиса на рынке недвижимости

Чистый воздух и живописная набережная казались китаянке Сюй слишком прекрасными, чтобы оказаться правдой. Однако она рискнула..

Чистый воздух и живописная набережная казались китаянке Сюй слишком прекрасными, чтобы оказаться правдой. Однако она рискнула вложить деньги в строительство многоэтажки в Гуйлине на юге Китая. Теперь кусает локти.

Женщина купила жильё в начале 2019-го. Тогда застройщик продавал недвижимость по цене 6000 юаней за квадратный метр. Это 850 долларов. Сначала строительство шло полным ходом. Но в июне 2020-го компанию обвинили в незаконном сборе средств и арестовали всё имущество. Строительство прекратилось.

[Сюй, владелица квартиры]:

«Я словно с небес упала на землю. Все сбережения семьи были вложены в эту квартиру».

Сюй покупала квартиру для сына. Надеялась, что он женится и откроет в Гуйлине бизнес. Теперь сын и муж больше с ней не общаются. Женщина уже полгода сама живёт в злополучной многоэтажке. Внутри нет ни водопровода, ни газа, только голые стены и дыры вместо розеток. Такие новостройки в Китае называют гниющими.

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В этом недостроенном комплексе живут около 20 человек. Во дворе сделали импровизированный туалет. Воду набирают на улице из выведенной наружу трубы.

[Сюй, владелица квартиры]:

«Мы, владельцы квартир, здесь стираем одежду и моем голову. Поскольку нет ни горячей воды, ни электричества, мы ждём, пока набранная вода прогреется на солнце. Потом моем голову».

История у всех жильцов примерно одинаковая.

[владелица квартиры]:

«Я вложила в это все сбережения. Мы были обычными фермерами. Я приехала в Гуйлинь, чтобы купить квартиру. А дом оказался гниющим».

Такая ситуация складывается по всему Китаю. Спрос на недвижимость стремительно падает. Из-за пандемии у китайцев снизились доходы. Застройщики разоряются либо отказываются от убыточных проектов. При этом 90% покупателей вносят часть средств за квартиру до окончания строительства. В итоге теряют деньги, но всё ещё должны выплачивать ипотеку.

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