Бесплатные дрова к зиме раздавали грекам в парке Афин

Жители одного из районов Афин спешат в муниципальный парк, чтобы запастись бесплатной древесиной. Её предоставили местные..

[Илиас Пападимитропулос, безработный]:

«Мы будем топить дровяную печь. Она будет обогревать гостиную, в основном только гостиную, потому что на остальную часть дома тепла не хватает. Также будет одеяло с электроподогревом и частично кондиционер».

Жители одного из районов Афин спешат в муниципальный парк, чтобы запастись бесплатной древесиной. Её предоставили местные власти, чтобы помочь справиться с ростом цен на электроэнергию. Для многих это будет единственная возможность обогреть дома зимой.

Проект поддержала местная экологическая организация. В итоге людям раздали около 20 тонн древесины, которая осталась после обрезки ветвей.

[Никос Киоусис, природозащитник]:

«Мы объединили усилия с жителями, и древесина не пропала даром. Мы почистили лес, а люди получили поддержку на зиму».

Из-за энергетического кризиса греки начали запасаться дровами на зиму ещё в июле. С конца августа цены на них выросли на 20-30%. И даже несмотря на это сейчас время ожидания доставки превышает 20 дней. Ближе к зиме цены могут вырасти ещё больше. При этом розничные продавцы уже сейчас сталкиваются с нехваткой мест для хранения дров.

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Около 70% древесины поступает из Греции. Остальные 30% – из балканских стран.

Местные жители говорят, что ближайшие холода могут превратиться в настоящее бедствие.

[Параскеви Галари, местная жительница]:

«Не знаю, что будет дальше. Единственное отопление, которое у нас есть – это дрова для камина, больше ничего. Есть несколько электрических обогревателей. Но зимой мы не сможем их включать, поскольку не можем позволить себе платить энергокомпании». [Георгия Пападимитру, местная жительница]:

«Если в здании включат отопление, мы будем пользоваться им всего несколько часов. Если нет, то используем кондиционер, дрова, свитера или немного прогуляемся». [Ризос Стамелос, местный житель]:

«Не знаю, будем ли включать отопление, поскольку цены на котельное топливо стали очень высокими. Это уже не вариант. Остаётся только надеяться, что Бог нам поможет и зима не будет очень суровой».

Цены на природный газ в Греции за год выросли в два с половиной раза, а на электроэнергию – почти на 40%.

Премьер-министр страны призвал людей готовиться к трудной зиме, а также пообещал субсидии на топливо и повышение пенсий и зарплат.

Инфляция в стране подбирается к 12%. Это самый высокий уровень почти за 30 лет.

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