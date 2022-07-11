Знаменитое кафе Буэнос-Айреса открыли после 4 лет реконструкции

Достопримечательность Буэнос-Айреса в стиле модерн, знаменитое кафе «Эль-Молино» снова открыли спустя 8 лет. [Моника Капано, управляющая..
Дата загрузки: 2022-07-12
[Моника Капано, управляющая кафе]:
«Это было место встречи аргентинских политиков и международных деятелей, в том числе принца Уэльского и испанской инфанты».
В 2014 году Национальный конгресс решил дать историческому восьмиэтажному зданию вторую жизнь. Последние четыре года здесь вели реконструкцию.
На фасаде, крыше и куполе провели обширные работы по консервации, а также восстановили статуи гаргулий с крылатыми львами.
Посетители с нетерпением ждали открытия. Так, 8000 билетов распродали в первые 45 минут.
[Рикардо Анджелуччи, управляющий кафе]:
«История кафе, все люди, которые его посещали, связаны между собой. Процесс реконструкции призван восстановить не только архитектуру, витражи и деревянные элементы, но также его историю».
Кондитерская впервые открылась в 1916 году. Её финансировали именитые итальянские кондитеры, а проект поручили итальянскому архитектору.
Здание было сожжено во время переворота 1930 года, а затем восстановлено.
В 1997 году кафе обанкротилось и закрылось. После этого предпринимались попытки его возродить. А в 2014-м Конгресс принял решение о национализации здания.
[Эльза Делла Валле, бывшая балерина]:
«Вообще я думала, что это здание снесут. Но я очень рада, что вместо этого его открыли».
Здание объявлено Национальным историческим памятником и считается символом так называемой «прекрасной эпохи» Аргентины.
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