Джо Байден подтвердил ликвидацию лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Президент Джо Байден в понедельник подтвердил ликвидацию второго лидера радикальной исламистской террористической группировки «Аль-Каида», запрещённой в России и других странах. 71-летний Айман аз-Завахири был убит в результате удара американского беспилотника по его штаб-квартире в Кабуле.

Байден сообщил, что больше никто не пострадал. Удар нанесли в тот момент, когда лидер группировки уединился.

Завахири – египетский хирург – десятилетиями был одной из главных целей США. За его голову была назначена награда в размере 25 миллионов долларов. Известно, что он был преемником бен Ладена и помогал координировать атаки 11 сентября 2011 года в США, в результате которых погибло почти 3000 человек.

[Джо Байден, президент США]:

«С тех пор как 11 лет назад Соединённые Штаты отомстили бен Ладену, Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Скрывшись, он координировал деятельность группировок «Аль-Каиды» по всему миру, в том числе проводил оперативное руководство и призывал нападать на цели в США».

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В Белом доме надеются, что смерть Завахири нанесёт серьёзный удар по группировке и снизит её способность действовать и совершать теракты.

Рядом с местом, куда был нанесён удар, можно было увидеть вооружённых талибов. Теперь Вашингтон обвиняет в укрытии Завахири «Талибан» – запрещённую в России группировку, которая год назад захватила власть в Афганистане.

До этого в течение многих лет считалось, что Завахири скрывается вдоль неприступной границы между Пакистаном и Афганистаном.

При этом несколько раз ходили слухи о его смерти, и долгое время сообщалось, что у него плохое здоровье.

Атака беспилотника – первый известный удар США по цели в Афганистане с тех пор, как в августе 2021 года американские войска и их союзники покинули страну.

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