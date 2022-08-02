Джо Байден подтвердил ликвидацию лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Президент Джо Байден в понедельник подтвердил ликвидацию второго лидера радикальной исламистской террористической группировки «Аль-Каида», запрещённой в..
Дата загрузки: 2022-08-02
Байден сообщил, что больше никто не пострадал. Удар нанесли в тот момент, когда лидер группировки уединился.
Завахири – египетский хирург – десятилетиями был одной из главных целей США. За его голову была назначена награда в размере 25 миллионов долларов. Известно, что он был преемником бен Ладена и помогал координировать атаки 11 сентября 2011 года в США, в результате которых погибло почти 3000 человек.
[Джо Байден, президент США]:
«С тех пор как 11 лет назад Соединённые Штаты отомстили бен Ладену, Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Скрывшись, он координировал деятельность группировок «Аль-Каиды» по всему миру, в том числе проводил оперативное руководство и призывал нападать на цели в США».
В Белом доме надеются, что смерть Завахири нанесёт серьёзный удар по группировке и снизит её способность действовать и совершать теракты.
Рядом с местом, куда был нанесён удар, можно было увидеть вооружённых талибов. Теперь Вашингтон обвиняет в укрытии Завахири «Талибан» – запрещённую в России группировку, которая год назад захватила власть в Афганистане.
До этого в течение многих лет считалось, что Завахири скрывается вдоль неприступной границы между Пакистаном и Афганистаном.
При этом несколько раз ходили слухи о его смерти, и долгое время сообщалось, что у него плохое здоровье.
Атака беспилотника – первый известный удар США по цели в Афганистане с тех пор, как в августе 2021 года американские войска и их союзники покинули страну.
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