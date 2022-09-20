В Бейруте копируют плитку со старинным узором

Владелец небольшой плиточной фабрики в Ливане совершает погружение в историю. С 2020 года спрос на его..
Дата загрузки: 2022-09-21
В то время как дома отстраивают, встал вопрос о внутренней отделке. Во многих помещениях лежала плитка со старинными узорами. Теперь Гассан пытается их воспроизвести. Получается неплохо.
[Гассан Файяд, производитель плитки]:
«Люди уходят от современной керамики и возвращаются к плитке, которая была в домах наших бабушек и дедушек. Это не просто плитка. В ней есть душа, она уникальна, и каждая – неповторима».
Впервые производство привезли из Испании в Ливан в середине XVIII века. Однако спрос на традиционную плитку упал после гражданской войны в конце XX века, когда люди перешли на более дешёвую керамику. Предприятия стали закрываться.
[Гассан Файяд, производитель плитки]:
«Мы так усердно работали над возрождением этой индустрии. Много сил и времени ушло на работу над этим продуктом, который существовал в прошлом, но в какой-то момент исчез. Этот период очень сложный, но мы не остановимся».
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 февраля 2020 года. Погибло около 220 человек, более 6000 были ранены. Также пострадали тысячи домов вокруг эпицентра.
Среди них и старейшая в Ливане шоколадная фабрика, которая работала с 1928 года. Теперь её владелец стал клиентом Файяда.
[Аттих Фререс, владелец шоколадной фабрики]:
«Конечно, мы были удручены тем, что было уничтожено всё, чего мы достигали кропотливым трудом. Слава богу, мы вернулись. Но мы всё ещё строим наш путь назад».
В нескольких улицах от шоколадной фабрики восстанавливается ещё один комплекс зданий. И здесь тоже на помощь пришёл Файяд. Он смог воспроизвести узор, почти идентичный тому, который был на старой плитке.
[Самир Хайралла, архитектор]:
«Этот узор был тут давно. Мы сделали похожий. Новые плитки по-прежнему светлые, а старые темнее. Со временем они будут одного цвета».
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