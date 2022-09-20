В Бейруте копируют плитку со старинным узором

Владелец небольшой плиточной фабрики в Ливане совершает погружение в историю. С 2020 года спрос на его..

Владелец небольшой плиточной фабрики в Ливане совершает погружение в историю. С 2020 года спрос на его услуги вырос. Всё из-за разрушительного взрыва в порту Бейрута, который оставил в руинах многие исторические здания.

В то время как дома отстраивают, встал вопрос о внутренней отделке. Во многих помещениях лежала плитка со старинными узорами. Теперь Гассан пытается их воспроизвести. Получается неплохо.

[Гассан Файяд, производитель плитки]:

«Люди уходят от современной керамики и возвращаются к плитке, которая была в домах наших бабушек и дедушек. Это не просто плитка. В ней есть душа, она уникальна, и каждая – неповторима».

Впервые производство привезли из Испании в Ливан в середине XVIII века. Однако спрос на традиционную плитку упал после гражданской войны в конце XX века, когда люди перешли на более дешёвую керамику. Предприятия стали закрываться.

[Гассан Файяд, производитель плитки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы так усердно работали над возрождением этой индустрии. Много сил и времени ушло на работу над этим продуктом, который существовал в прошлом, но в какой-то момент исчез. Этот период очень сложный, но мы не остановимся».

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 февраля 2020 года. Погибло около 220 человек, более 6000 были ранены. Также пострадали тысячи домов вокруг эпицентра.

Среди них и старейшая в Ливане шоколадная фабрика, которая работала с 1928 года. Теперь её владелец стал клиентом Файяда.

[Аттих Фререс, владелец шоколадной фабрики]:

«Конечно, мы были удручены тем, что было уничтожено всё, чего мы достигали кропотливым трудом. Слава богу, мы вернулись. Но мы всё ещё строим наш путь назад».

В нескольких улицах от шоколадной фабрики восстанавливается ещё один комплекс зданий. И здесь тоже на помощь пришёл Файяд. Он смог воспроизвести узор, почти идентичный тому, который был на старой плитке.

[Самир Хайралла, архитектор]:

«Этот узор был тут давно. Мы сделали похожий. Новые плитки по-прежнему светлые, а старые темнее. Со временем они будут одного цвета».

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