Христианская община принесла экокатастрофу для лесов Мексики

Самый большой тропический лес в Северной Америке отступает перед идеальными рядами кукурузы и сои. Здесь, в..

Самый большой тропический лес в Северной Америке отступает перед идеальными рядами кукурузы и сои.

Здесь, в штате Кампече на полуострове Юкатан в Мексике проживают меннониты. Члены этой христианской общины отказываются брать в руки оружие. А расширение ферм для обеспечения жизни их семей называют волей Божьей.

Однако в глазах экологов, а теперь и мексиканского правительства эти угодья превращаются в настоящую экологическую катастрофу. Меннониты быстро уничтожают джунгли. А эти леса – дом для исчезающих ягуаров.

Лес майя почти такой же большой, как и амазонский. И исчезает он с пугающей скоростью.

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[Сандра Лаффон, глава природоохранного управления Кампече]:

«Они занимаются интенсивным земледелием, поэтому им нужно больше агрохимикатов, больше воды. А это загрязняет щёлочью почву и грунтовые воды. Это одна из наших главных забот».

Меннониты прибыли в Кампече в 80-х годах прошлого столетия. За последние 20 лет в районе их проживания пропало 8000 квадратных километров леса. Это почти пятая часть древесного покрова штата.

[Карлос Тукух, глава Лесного хозяйства Мексики]:

«Кампече занимает первое место по вырубке лесов в стране. И это очень тревожно и серьёзно».

Сейчас в Кампече проживает 14-15 тысяч меннонитов, разбросанных по 20 поселениям.

[Франсиско Колло Каамаль, фермер]:

«Нам не нравится, когда приезжают другие люди из других стран или сообществ. Они разрушают горы и джунгли, которые обеспечивают нас и поля жизнью и свежим воздухом. Они приходят с техникой и окуривают почву, загрязняют почву удобрениями».

Правительство Мексики пытается заключить соглашение с меннонитами, которое бы прекратило вырубку лесов. Некоторые общины его подписали, но другие пока отказываются.

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