ЧМ по футболу для беспризорных детей приехал в Катар

Эти игроки из Колумбии готовятся к мировому чемпионату. Они участвуют в международном турнире для беспризорных детей...

Эти игроки из Колумбии готовятся к мировому чемпионату. Они участвуют в международном турнире для беспризорных детей. Его раз в четыре года проводят в той же стране, где проходит обычный ЧМ по футболу.

В этот раз это Катар и его столица Доха. Чемпионат здесь пройдёт в следующем месяце. На детский турнир приехали 28 команд из 24 стран. Он позволяет детям почувствовать свою ценность в обществе.

Садок участвовал в первом подобном турнире в 2010 году. Сегодня он работает в сфере моды, а в свободное время обучает футболу местных детей.

[Садок Джон, игрок первого турнира в 2010 году]:

«Футбол для меня – это всё. Это было первое, что привлекло ко мне внимание и показало другим, что я чего-то достоин».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впервые в этом чемпионате участвует женская сборная из Палестины. Это её первое путешествие за пределы страны. Дома девочки живут в лагере для беженцев. Футбольного поля нет. Играют на бетоне.

[Айя Хабайеб, участница чемпионата]:

«У меня много трудностей. Одна из них – это общество, из которого я родом. Палестинцы не могут понять, зачем девочки играют в футбол. Это было для меня самым большим вызовом».

Проект разработал Джон Роу. Он говорит, что его вдохновил мальчик, которого он встретил в ЮАР.

[Джон Роу, гендиректор Street Child World Cup]:

«Мы встретили мальчика по имени Анделей, который играл в футбол. Он был на улицах десять лет и сказал нам: «Когда люди видят меня на улицах, они говорят, что я беспризорник, а когда они видят, как я играю в футбол, они говорят, что я человек. Я такой же человек, как и ты». Именно это натолкнуло нас на идею провести чемпионат».

Первый турнир прошел в 2010 году в ЮАР. При этом у многих детей нет документов, удостоверяющих личность. Это мешает им поехать на чемпионат. По словам Роу, два руководителя группы усыновили 10 детей без документов, чтобы дать им возможность осуществить свою мечту.

В этот раз участвуют команды из Бразилии, ЮАР, Никарагуа, Индии, Филиппин и других стран.

Короткая ссылка на эту страницу: