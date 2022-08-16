Аренда квартир в Нью-Йорке превращается в услугу роскоши

По мере того как рынок жилья восстанавливается после пандемии, ньюйоркцы столкнулись с рекордно высокими ценами на..

[Джерри Вайнбергер, жительница Нью-Йорка]:

«Всё помещение – это одна спальня».

По мере того как рынок жилья восстанавливается после пандемии, ньюйоркцы столкнулись с рекордно высокими ценами на аренду. В итоге многие вынуждены принимать непростые решения.

Но даже эта квартира этой жительнице Нью-Йорка теперь не по карману. Раньше она платила за неё 1800 долларов в месяц. Теперь цену подняли до 2500. Она просила сделать скидку, но ей отказали.

[Джерри Вайнбергер, жительница Нью-Йорка]:

«Они сказали: «Знаешь, аренда поднялась на 40% даже в Бруклине и Гарлеме. Мы ничего не можем поделать. А если ты съедешь, то, мол, на эту квартиру уже выстроилась очередь из желающих»».

Средняя арендная плата на Манхэттене к концу второго квартала выросла до 4100 долларов. Это рекордный показатель.

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Эксперты по недвижимости утверждают, что сейчас лучшее время, чтобы купить собственное жильё.

[Корри Коэн, эксперт по недвижимости]:

«Квартира 17H – две кровати, одна ванна. Мы просим миллион 50 тысяч долларов. Аренда такой квартиры будет стоить 5800 долларов в месяц. А если купить, то выйдет 6500 долларов в месяц. Так что разница между арендой и покупкой на самом деле невелика».

Но не все могут выложить миллион за квартиру. Особенно учитывая, что ставки кредитования по ипотеке также растут. Сейчас они достигли почти 6%. А год назад и ещё 30 лет до этого не превышали 3%.

Кто-то занимает выжидательную позицию, а кто-то теперь полностью полагается на сочувствие арендодателей.

[Джерри Вайнбергер, жительница Нью-Йорка]:

«Моей сотруднице аренду повысили на 700 долларов. Это просто абсурд. Думаю, должен быть какой-то годовой лимит на повышение цены. Не думаю, что он должен превышать 100 долларов. Но даже это много».

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