Кубинское песо снова начнут официально менять на другую иностранную валюту. Правда, на ограниченное количество. [Марта Вильсон..

На Кубе снова начинают менять песо на доллары, но наличных не хватает

[Марта Вильсон Гонсалес, глава Центробанка Кубы]:

«Операции будут ограничены 100 долларами США или эквивалентом в другой валюте».

Кубинское песо снова начнут официально менять на другую иностранную валюту. Правда, на ограниченное количество.

Кубинские банки и обменные пункты прекратили приём долларов в 2020 году, сославшись на санкции США. Вскоре после этого они прекратили продажу населению иностранной валюты за песо, заявив, что у них просто нет наличных денег.

Два года кубинцы в основном полагались на неформальный денежный рынок. Теперь же власти утверждают, что именно этот рынок частично привёл к резкому росту инфляции.

[Алехандро Хиль, министр экономики Кубы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, это решение вряд ли поможет решить проблему с наличными на острове. Их катастрофически не хватает.

Песо не имеет ценности за пределами Кубы. Жители страны, которые хотят путешествовать, мигрировать или покупать товары в валютных магазинах, обычно идут в подпольные обменники, повышая спрос на иностранную валюту и обесценивая песо.

Обменный курс на острове фиксированный: 25 песо за доллар. При этом почти три недели назад власти начали покупать иностранную валюту по 120 песо за доллар. По словам министра экономики, это стало «первым шагом» в борьбе с неформальным рынком.

Тем не менее национальная валюта продолжает падать на всё ещё существующем чёрном рынке. Она уже ослабла до 140 песо за доллар.

Кубинцы зарабатывают только в песо и не имеют доступа к иностранной валюте за счёт денежных переводов или сферы туризма.

По официальным данным, инфляция на острове в 2021 году достигла 77%. При этом многие независимые экономисты говорят, что она измеряется трёхзначными числами.

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