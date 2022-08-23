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Телеканал NTD

На Кубе снова начинают менять песо на доллары, но наличных не хватает

На Кубе снова начинают менять песо на доллары, но наличных не хватает

Кубинское песо снова начнут официально менять на другую иностранную валюту. Правда, на ограниченное количество. [Марта Вильсон..

Дата загрузки: 2022-08-23

На Кубе снова начинают менять песо на доллары, но наличных не хватает
Кубинское песо снова начнут официально менять на другую иностранную валюту. Правда, на ограниченное количество.

[Марта Вильсон Гонсалес, глава Центробанка Кубы]:
«Операции будут ограничены 100 долларами США или эквивалентом в другой валюте».

Кубинские банки и обменные пункты прекратили приём долларов в 2020 году, сославшись на санкции США. Вскоре после этого они прекратили продажу населению иностранной валюты за песо, заявив, что у них просто нет наличных денег.

Два года кубинцы в основном полагались на неформальный денежный рынок. Теперь же власти утверждают, что именно этот рынок частично привёл к резкому росту инфляции.

[Алехандро Хиль, министр экономики Кубы]:

«Мы уже сделали первый шаг, провели соответствующие оценки. Завтра мы начнём продажу валюты, чтобы продвигаться в процессе создания обменного рынка».

Впрочем, это решение вряд ли поможет решить проблему с наличными на острове. Их катастрофически не хватает.

Песо не имеет ценности за пределами Кубы. Жители страны, которые хотят путешествовать, мигрировать или покупать товары в валютных магазинах, обычно идут в подпольные обменники, повышая спрос на иностранную валюту и обесценивая песо.

Обменный курс на острове фиксированный: 25 песо за доллар. При этом почти три недели назад власти начали покупать иностранную валюту по 120 песо за доллар. По словам министра экономики, это стало «первым шагом» в борьбе с неформальным рынком.

Тем не менее национальная валюта продолжает падать на всё ещё существующем чёрном рынке. Она уже ослабла до 140 песо за доллар.

Кубинцы зарабатывают только в песо и не имеют доступа к иностранной валюте за счёт денежных переводов или сферы туризма.

По официальным данным, инфляция на острове в 2021 году достигла 77%. При этом многие независимые экономисты говорят, что она измеряется трёхзначными числами.
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