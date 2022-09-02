Трое азиатских львят готовятся к дебюту в зоопарке Индии

Трёх очаровательных львят вскоре увидит публика в зоопарке в индийском городе Сурат. Они принадлежат редкому подвиду..

Трёх очаровательных львят вскоре увидит публика в зоопарке в индийском городе Сурат. Они принадлежат редкому подвиду азиатский лев.

Детёныши родились три месяца назад. По словам ветеринаров, они абсолютно здоровы. Теперь их можно вакцинировать.

[Раджеш Патель, сотрудник зоопарка]:

«Им исполняется по 90 дней, и сегодня они пройдут вакцинацию. Завтра мы выпустим львят в открытый вольер, чтобы их все увидели».

Маму малышей зовут Васуда, а папу – Арья. В этот зоопарк их привезли два года назад. Обменяли на пару выдр. В тот же год у львицы родились четверо детёнышей. Трое были уже мёртвыми. Потом скончался четвёртый, поскольку Васуда не стала о нём заботиться.

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В этот раз всё прошло иначе – львица сразу начала опекать малышей.

Азиатские львы занесены в Красную книгу. Последние семь десятилетий в Индии занимаются сохранением последней популяции этих хищников. В штате Гуджарат для них создали заповедник Гирский лес. Сейчас там живёт почти 700 азиатских львов.

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