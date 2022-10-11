Морские огороды становятся всё популярнее среди датчан

Эта старая лодка идёт по волнам Северного моря в поисках еды. Но команда не собирается ловить..
Дата загрузки: 2022-10-11
[Бернт Кьяэр Соренсен, председатель Kerteminde Maritime Gardens]:
«Мы находимся на нашем участке. Территория отмечена жёлтыми столбами со всех сторон. У нас есть голубые мидии и разные виды водорослей».
Это своего рода огород, только в открытом море. Его основали в 2015 году. Он один из крупнейших в своём роде в Дании. На ферме работает около 85 местных жителей. Каждый оплачивает годовой абонемент в 65 долларов США.
[Бернт Кьяэр Соренсен, председатель Kerteminde Maritime Gardens]:
«Сообщество выращивает мидии и морские водоросли для собственного использования. Мы ничего не продаём и не распространяем. Мы просто производим их для себя и членов наших семей. Можно прийти и взять столько мидий, сколько захочешь».
Работники фермы собираются вместе раз месяц, чтобы проверить урожай. Сегодня как раз такая встреча. Для всех приготовили суп из мидий. Но по-отдельности каждый приходит намного чаще.
[работница фермы]:
«Я, наверное, прохожу здесь два раза в день и часто спрашиваю, что на ужин. Обычно беру что-то для собаки и пакет мидий, а потом иду домой готовить».
Помимо выращивания собственных морепродуктов, многие занимаются этим с мыслью об экологии. Считается, что мидии хорошо очищают воду. Сегодня это актуально как никогда, поскольку моря всё больше загрязняются. Например, в Балтийское попадает много стоков с фермерских полей, которые содержат пестициды.
Протяжённость береговой линии Дании – более 8000 километров. Неудивительно, что морские огороды становятся всё более популярными. Сегодня их в стране насчитывается около 20.
Короткая ссылка на эту страницу: