К протестующим на Шри-Ланке начали применять насилие

Новый президент Шри-Ланки, он же – бывший премьер, начал применять жёсткие меры против протестующих. Так, силы..

Новый президент Шри-Ланки, он же – бывший премьер, начал применять жёсткие меры против протестующих. Так, силы безопасности демонтировали часть антиправительственного лагеря у администрации главы государства в Коломбо.

Это вызвало осуждение со стороны людей и даже международного сообщества, включая ООН.

Новым президентом стал бывший премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Его выбрали в ходе голосования в парламенте. Он представитель политической элиты, против которой и протестуют на Шри-Ланке.

До этого народные выступления против коррупции и бедности привели к бегству экс-президента Готабая Раджапаксы в Сингапур. Теперь люди недовольны, что на главный пост назначили его соратника.

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Викрамасингхе до этого шесть раз был премьером. После того как его избрали президентом, он назначил на должность премьера ещё одного соратника бежавшего лидера – Динеша Гуневардена.

[протестующий]:

«На нас жестоко нападают. Мы осуждаем это и говорим, что будем продолжать наш протест любви независимо от того, какой ярлык они на него повесят». [протестующая]:

«Полиция и силы безопасности должны взять на себя ответственность за это жестокое, бесчеловечное нападение, которое было организовано на месте протестов. Но мы знаем, что главный виновник этого нападения – Ранил Викрамасингхе».

Остров с населением в 22 миллиона человек погружается в хаос из-за острой нехватки иностранной валюты. Ему всё сложнее оплачивать импортные поставки топлива, удобрений, продуктов питания и лекарств. Это и побуждает людей выходить на улицы.

По данным ООН, более шести миллионов жителей Шри-Ланки столкнулись с нехваткой еды. В целом страна переживает самый тяжёлый экономический кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году.

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