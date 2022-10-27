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Военный корабль XVII века с интересной историей нашли у берегов Швеции

Военный корабль XVII века с интересной историей нашли у берегов Швеции

Как только шведские морские археологи увидели эти обломки, их сердца забились быстрее. В очертаниях затонувшего судна..

Дата загрузки: 2022-10-27

Военный корабль XVII века с интересной историей нашли у берегов Швеции

Как только шведские морские археологи увидели эти обломки, их сердца забились быстрее. В очертаниях затонувшего судна учёные узнали боевой корабль XVII века, построенный на верфи Блазиенхольмен в Стокгольме.

В 1628 году там спустили на воду печально прославившееся судно «Ваза». Оно прошло чуть больше километра и затонуло в ста метрах от суши. Причиной стали просчёты судостроителей.

Позже на верфи построили ещё три таких же корабля, но уже без прежних ошибок. Их судьбы сложились иначе. Они долго служили шведскому морскому флоту, а потом были затоплены рядом со Стокгольмом, став препятствием для вражеских судов.

Найденные обломки принадлежат одному из тех затопленных кораблей. Он носил название «Эпплет».

[Джим Ханссон, морской археолог]:
«Корабль спустили на воду в 1629 году, и он плавал дольше «Вазы» – целых 30 лет. Но его не часто использовали. Он был медленным и неповоротливым. Но это был один из самых больших кораблей, построенных в те десятилетия».

Исследователи измерили длину и ширину судна, взяли образцы дерева и изучили архивы. После этого уже с уверенностью подтвердили своё предположение.

[Джим Ханссон, морской археолог]:
«Мы не нашли ничего, что указывало бы на то, что найден другой корабль. Все данные и экспертизы говорят нам, что это «Эпплет»».

По словам археологов, корабль сохранился неплохо.

[Джим Ханссон, морской археолог]:
«Корпус возвышается над морским дном примерно на 7-8 метров, то есть он сохранился до нижней орудийной палубы. Также есть обломки верхней орудийной палубы и корабельных брёвен».

Поднимать «Эпплет» не будут. Учёные сделают цифровую 3D-модель судна, после чего её можно будет увидеть в музее.

Корабль «Ваза» был поднят со дна в 60-х годах прошлого столетия. Его отреставрировали, и он стал экспонатом музея в Стокгольме. Это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века.

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