Военный корабль XVII века с интересной историей нашли у берегов Швеции
Как только шведские морские археологи увидели эти обломки, их сердца забились быстрее. В очертаниях затонувшего судна..
Дата загрузки: 2022-10-27
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Как только шведские морские археологи увидели эти обломки, их сердца забились быстрее. В очертаниях затонувшего судна учёные узнали боевой корабль XVII века, построенный на верфи Блазиенхольмен в Стокгольме.
В 1628 году там спустили на воду печально прославившееся судно «Ваза». Оно прошло чуть больше километра и затонуло в ста метрах от суши. Причиной стали просчёты судостроителей.
Позже на верфи построили ещё три таких же корабля, но уже без прежних ошибок. Их судьбы сложились иначе. Они долго служили шведскому морскому флоту, а потом были затоплены рядом со Стокгольмом, став препятствием для вражеских судов.
Найденные обломки принадлежат одному из тех затопленных кораблей. Он носил название «Эпплет».
Исследователи измерили длину и ширину судна, взяли образцы дерева и изучили архивы. После этого уже с уверенностью подтвердили своё предположение.
По словам археологов, корабль сохранился неплохо.
Поднимать «Эпплет» не будут. Учёные сделают цифровую 3D-модель судна, после чего её можно будет увидеть в музее.
Корабль «Ваза» был поднят со дна в 60-х годах прошлого столетия. Его отреставрировали, и он стал экспонатом музея в Стокгольме. Это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века.