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Боливийские индейцы станцевали моренаду в честь святого

Боливийские индейцы станцевали моренаду в честь святого

Боливийские индейцы нарядились в яркие костюмы, чтобы станцевать знаменитую моренаду. Так здесь отмечают религиозный праздник «Тата..

Дата загрузки: 2022-07-26

Боливийские индейцы станцевали моренаду в честь святого
Боливийские индейцы нарядились в яркие костюмы, чтобы станцевать знаменитую моренаду. Так здесь отмечают религиозный праздник «Тата Сантьяго». Он посвящён паломнической дороге, известной как «Путь святого Иакова».

[танцор]:
«Нет танца, подобного моренаде. Мы шесть ведущих танцоров и приехали из разных мест. Среди нас есть боливийцы, которые приехали на праздник из Аргентины».

Считается, что танец моренада зародился среди африканских рабов, которые работали в Потоси на серебряных рудниках.

А этот пруд символизирует озеро Титикака. Участники праздника в ярких нарядах задабривают божеств.

[участник фестиваля]:

«Предания гласят, что, упав в воду, человек умирает. Поэтому плыть нужно с большой верой, чтобы не упасть с лодки».

На праздник приезжают даже издалека. Многие верят, что святой дарует им здоровье.
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