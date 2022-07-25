Боливийские индейцы станцевали моренаду в честь святого

Боливийские индейцы нарядились в яркие костюмы, чтобы станцевать знаменитую моренаду. Так здесь отмечают религиозный праздник «Тата..

[танцор]:

«Нет танца, подобного моренаде. Мы шесть ведущих танцоров и приехали из разных мест. Среди нас есть боливийцы, которые приехали на праздник из Аргентины».

Боливийские индейцы нарядились в яркие костюмы, чтобы станцевать знаменитую моренаду. Так здесь отмечают религиозный праздник «Тата Сантьяго». Он посвящён паломнической дороге, известной как «Путь святого Иакова».

Считается, что танец моренада зародился среди африканских рабов, которые работали в Потоси на серебряных рудниках.

А этот пруд символизирует озеро Титикака. Участники праздника в ярких нарядах задабривают божеств.

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На праздник приезжают даже издалека. Многие верят, что святой дарует им здоровье.

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