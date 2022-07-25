Боливийские индейцы станцевали моренаду в честь святого

Боливийские индейцы нарядились в яркие костюмы, чтобы станцевать знаменитую моренаду. Так здесь отмечают религиозный праздник «Тата..
Дата загрузки: 2022-07-26
[танцор]:
«Нет танца, подобного моренаде. Мы шесть ведущих танцоров и приехали из разных мест. Среди нас есть боливийцы, которые приехали на праздник из Аргентины».
Считается, что танец моренада зародился среди африканских рабов, которые работали в Потоси на серебряных рудниках.
А этот пруд символизирует озеро Титикака. Участники праздника в ярких нарядах задабривают божеств.
[участник фестиваля]:
«Предания гласят, что, упав в воду, человек умирает. Поэтому плыть нужно с большой верой, чтобы не упасть с лодки».
На праздник приезжают даже издалека. Многие верят, что святой дарует им здоровье.
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