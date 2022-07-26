Дрон спас подростка, тонувшего у побережья в Испании

Дрон помог спасти 14-летнего подростка, тонувшего в море у побережья испанской провинции Валенсия. Мальчик оказался во..

Дрон помог спасти 14-летнего подростка, тонувшего в море у побережья испанской провинции Валенсия. Мальчик оказался во власти сильных волн во время прилива и не смог больше плыть.

Спасатели направили к нему беспилотник с надувным жилетом.

[Мигель Анхель Педреро, оператор беспилотника]:

«Мы увидели, что ситуация очень плохая, у подростка почти не осталось сил плыть, поэтому я отправил спасательный жилет. Из-за сильных волн операция была очень трудной, но в конце концов нам удалось дать ему жилет».

С жилетом подросток смог продержаться до прибытия спасателей. Его доставили на берег, а потом отвезли в больницу. Через сутки мальчик вернулся домой.

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[Мигель Анхель Педреро, оператор беспилотника]:

«Дрон прибывает на несколько драгоценных секунд раньше спасателей и помогает тонущему держаться на воде. Иногда эти секунды жизненно важные. Кроме того, спасателям не приходится в спешке рисковать собой».

За первые шесть месяцев этого года в Испании утонуло 140 человек. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Испанская компания General Drones помогает спасателям на воде последние пять лет. Сейчас на 22 пляжах Валенсии работает более 30 операторов беспилотных летательных аппаратов. Также дроны используют на пляжах в Малаге и Каталонии.

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