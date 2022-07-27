Золотистые бандикуты вернулись в заповедник спустя век

Это первый золотистый бандикут, ступивший на землю Нового Южного Уэльса за последние сто лет. Он и..
Дата загрузки: 2022-07-27
Это первый золотистый бандикут, ступивший на землю Нового Южного Уэльса за последние сто лет. Он и ещё несколько таких зверьков будут жить в национальном парке Стерт на востоке Австралии.
Золотистые бандикуты – местный вид. Раньше эти животные встречались во всех уголках страны, но со временем их стало меньше.
[Рис Педлер, координатор проекта]:
«Это вид был уничтожен на большей части ареала. Виновники хорошо известны. Это кошки и лисы».
Бандикутов поймали в другом регионе, а потом перевезли в заповедник Стерт. Экологам помогали волонтёры-аборигены.
[Рут Вонгавол, волонтёр]:
«Мы были очень рады видеть, как животные выходят наружу. Мы боялись, что они умрут по дороге, но с ними ничего не случилось».
Бандикутов переселяют в рамках программы «Дикие пустыни». Её проводят власти Нового Южного Уэльса и местный университет.
[Рис Педлер, координатор проекта]:
«Очень важно вернуть их в эту среду. Эти зверьки ценны сами по себе и также играют большую роль в жизни местной экосистемы».
Пока бандикутов поселили на огороженной территории. За ними будут наблюдать в течение года.
[Ребекка Уэст, эколог]:
«Мы снабжаем каждого бандикута крошечным радиопередатчиком. Он весит меньше двух граммов и закреплён на хвосте. Так мы сможем за ними следить».
Экологи планируют в общей сложности переселить в заповедник семь эндемичных видов животных, включая кроличьего бандикута.
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