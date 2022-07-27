Золотистые бандикуты вернулись в заповедник спустя век

Это первый золотистый бандикут, ступивший на землю Нового Южного Уэльса за последние сто лет. Он и..

Это первый золотистый бандикут, ступивший на землю Нового Южного Уэльса за последние сто лет. Он и ещё несколько таких зверьков будут жить в национальном парке Стерт на востоке Австралии.

Золотистые бандикуты – местный вид. Раньше эти животные встречались во всех уголках страны, но со временем их стало меньше.

[Рис Педлер, координатор проекта]:

«Это вид был уничтожен на большей части ареала. Виновники хорошо известны. Это кошки и лисы».

Бандикутов поймали в другом регионе, а потом перевезли в заповедник Стерт. Экологам помогали волонтёры-аборигены.

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[Рут Вонгавол, волонтёр]:

«Мы были очень рады видеть, как животные выходят наружу. Мы боялись, что они умрут по дороге, но с ними ничего не случилось».

Бандикутов переселяют в рамках программы «Дикие пустыни». Её проводят власти Нового Южного Уэльса и местный университет.

[Рис Педлер, координатор проекта]:

«Очень важно вернуть их в эту среду. Эти зверьки ценны сами по себе и также играют большую роль в жизни местной экосистемы».

Пока бандикутов поселили на огороженной территории. За ними будут наблюдать в течение года.

[Ребекка Уэст, эколог]:

«Мы снабжаем каждого бандикута крошечным радиопередатчиком. Он весит меньше двух граммов и закреплён на хвосте. Так мы сможем за ними следить».

Экологи планируют в общей сложности переселить в заповедник семь эндемичных видов животных, включая кроличьего бандикута.

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