Тонны воды сбрасывают вертолёты на горящий заповедник «Чешская Швейцария» в Чехии. Пожар начался в понедельник. Сначала..

1000 гектаров леса уже сгорело в заповеднике «Чешская Швейцария»

Тонны воды сбрасывают вертолёты на горящий заповедник «Чешская Швейцария» в Чехии. Пожар начался в понедельник.

Сначала огонь охватил 30 гектаров леса, и пожарные смогли локализовать пламя. Однако засуха и сильный ветер раздули его снова.

Огонь уже выжег территорию в тысячу гектаров и продолжает распространяться.

[Ян Шиллер, губернатор Устецкого края]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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С воздуха огонь тушат шесть вертолётов и два самолёта. Помощь Чехии предложили Италия, Польша и Словакия.

Из близлежащих посёлков эвакуированы 300 человек. Несколько домов сгорели. Пострадавших среди местных жителей нет, но четверо пожарных попали в больницу. Дым распространился в радиусе ста километров и достиг Праги.

Пожарные пока не могут сказать, когда возьмут пламя под контроль. Огонь угрожает и немецкому заповеднику, граничащему с чешским. Он называется «Саксонская Швейцария». Там эвакуировали несколько десятков детей из летнего лагеря.

Оба природных парка находятся в Эльбских Песчаниковых горах. На территории Чехии из-за пожаров оказались под угрозой Правчицкие ворота. Это естественная арка из песчаника. Там снимали несколько сцен фильма «Хроники Нарнии».

Сильная жара на прошлой неделе вызвала лесные пожары на большей части Южной Европы.

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