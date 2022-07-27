Экономика КНДР продолжает сокращаться

Экономика Северной Кореи продолжила сокращаться в 2021 году. По данным Центробанка Южной Кореи, ВВП изолированный страны..
Дата загрузки: 2022-07-27
А годом ранее, в 2020-м, произошло его самое большое сокращение более чем за 20 лет – на 4,5%. Это худший спад с 1997 года.
Как считают эксперты, это произошло на фоне санкций ООН, а также карантина из-за пандемии COVID.
В этом году падение замедлилось благодаря росту производства в сельскохозяйственном секторе и сфере лесозаготовки. Повлияли и хорошие погодные условия.
Впрочем, все эти данные приблизительные и не могут точно отразить ситуацию в экономике КНДР. Страна признала, что столкнулась с финансовыми проблемами, однако она не публикует достоверных данных.
При этом считается, что оценки Центробанка Южной Кореи – наиболее точные.
Напомним, ранее США обвинили Северную Корею в том, что она спонсирует одну из самых продвинутых киберпреступных группировок в мире. Считается, что она похитила миллионы долларов по всему миру. Пхеньян все обвинения отрицает.
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