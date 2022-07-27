Экономика КНДР продолжает сокращаться

Экономика Северной Кореи продолжила сокращаться в 2021 году. По данным Центробанка Южной Кореи, ВВП изолированный страны..

Экономика Северной Кореи продолжила сокращаться в 2021 году. По данным Центробанка Южной Кореи, ВВП изолированный страны сократился на одну десятую процента.

А годом ранее, в 2020-м, произошло его самое большое сокращение более чем за 20 лет – на 4,5%. Это худший спад с 1997 года.

Как считают эксперты, это произошло на фоне санкций ООН, а также карантина из-за пандемии COVID.

В этом году падение замедлилось благодаря росту производства в сельскохозяйственном секторе и сфере лесозаготовки. Повлияли и хорошие погодные условия.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впрочем, все эти данные приблизительные и не могут точно отразить ситуацию в экономике КНДР. Страна признала, что столкнулась с финансовыми проблемами, однако она не публикует достоверных данных.

При этом считается, что оценки Центробанка Южной Кореи – наиболее точные.

Напомним, ранее США обвинили Северную Корею в том, что она спонсирует одну из самых продвинутых киберпреступных группировок в мире. Считается, что она похитила миллионы долларов по всему миру. Пхеньян все обвинения отрицает.

Короткая ссылка на эту страницу: