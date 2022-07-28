Компания Tetra Pak уходит из России после 62 лет работы в стране. Сначала она перестала выпускать..

Tetra Pak уходит из России после 62 лет работы в стране

Компания Tetra Pak уходит из России после 62 лет работы в стране. Сначала она перестала выпускать красочные упаковки, а теперь и вовсе не может продолжать производство. Причина в серьёзном нарушении цепочек поставок, вызванном санкциями.

В марте шведско-швейцарская компания приостановила все новые инвестиции и проекты в России. А в середине июня Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил поставлять товары Tetra Pak в РФ.

Теперь производитель передаст российское подразделение местным бизнесменам. Новая компания станет самостоятельной организацией и продолжит работать в России.

Завод Tetra Pak расположен в Лобне в Московской области. Он крупнейший в Восточной Европе. В общей сложности на российских пищевых предприятиях установлено 520 линий Tetra Pak по розливу жидких пищевых продуктов. В российском подразделении компании работали более 700 человек.

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Ранее из страны ушли два финских, ирландский и норвежский производители упаковки.

До февраля краски и картон для упаковки в Россию экспортировали в основном США и Южная Корея. Из-за санкций поставки прекратились. Эксперты отмечают, что проблему с краской решить можно быстро, но с картоном всё намного сложнее.

Между тем российские власти заявляют, что в стране уже разрабатывают отечественный аналог упаковки тетрапак.

Компания Tetra Pak – крупнейший в мире по объёму продаж производитель упаковки для пищевых продуктов. Её подразделения есть в 170 странах мира.

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