Одна из крупнейших ветряных электростанций заработала в Нидерландах

Одна из крупнейших в стране ветряных электростанций открылась в Нидерландах. Парк мощностью 320 мегаватт заработал в..

Одна из крупнейших в стране ветряных электростанций открылась в Нидерландах. Парк мощностью 320 мегаватт заработал в городе Зеволде. Он сможет обеспечить электроэнергией 300 тысяч домов.

Уникальность его в том, что большинство фермеров и других жителей небольшого городка в 50 километрах от Амстердама стали акционерами проекта.

Такой поддержки удалось добиться, поскольку людям разрешили инвестировать в строительство независимо от того, размещена ли турбина на земле, которой они владеют.

[Сьорд Зибург Сьёрдсма, генеральный менеджер проекта]:

«Каждый смог стать акционером ветряной электростанции Зеволде. Более 90% всех жителей этой области стали акционерами проекта».

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В последние годы в Нидерландах стало появляться всё больше противников ветряных турбин. Они жалуются на то, что те шумят и портят вид равнин.

[Регина де Гроот, инвестор]:«Люди иногда недовольны ветряными турбинами, но если ветряные турбины принадлежат всем нам и каждому это выгодно, то я думаю, что люди будут смотреть на это позитивнее».

Нидерланды отстают от большинства европейских стран в области зелёной энергии. В 2021 году на возобновляемые источники приходилось всего 12% потребления.

Тем не менее, несмотря на минимальную государственную поддержку, сейчас ведётся активное развитие. Появляется много проектов по строительству ветряных турбин в море. Также создают солнечные электростанции и ТЭС, работающие на водородном топливе.

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