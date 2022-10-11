Древний метод изготовления шёлковой бумаги возродили в Узбекистане

В одном из древнейших городов мира Самарканде такую бумагу делали ещё 14 веков назад. Она считалась..

[Хабаба Пулатова, сотрудница бумажной фабрики «Мерос»]:

«В Самарканде началось производство бумаги в конце VII – начале VIII веков. Тогда в Казахстане около реки Талас воевали арабы с китайцами. Когда арабы победили, взяли в плен китайских солдат, и среди них и учёные были, и ремесленники были».

В одном из древнейших городов мира Самарканде такую бумагу делали ещё 14 веков назад. Она считалась очень качественной. Согласно местной легенде, секрет её изготовления узнали у пленного китайского воина.

Древний метод изготовления бумаги возродили в узбекском посёлке Конигиль недалеко от Самарканда. Делают её из волокон шелковицы, или тутового дерева. Для этого берут годовалые ветки, замачивают их на 2-3 дня, потом снимают кору. После этого волокна варят примерно пять часов.

[Нигина Кузиева, сотрудница бумажной фабрики «Мерос»]:

«Особенность шелковицы в том, что в ней есть все необходимые ингредиенты – клей и крахмал. Добавлять ничего не надо».

Проваренные волокна измельчают в ступе при помощи водяной мельницы. Затем кашицу вымачивают в прямоугольных формах. Если надо, подкрашивают натуральными красителями. Потом кладут под пресс, а после сушат. Летом на сушку уходит 3-4 часа. Зимой – 3-4 дня. После бумагу полируют с помощью камня. На изготовление 200 листов уходит полторы недели.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Самаркандскую бумагу называют шёлковой. Она долго считалась эталоном качества во всём Старом Свете, поскольку была гладкой, шелковистой и долговечной. Хранилась сотни лет.

[Санжар Мухтаров, сотрудник бумажной фабрики «Мерос»]:

«Ещё её называли султанской бумагой, потому что была очень дорогой. Не все могли себе позволить, поэтому второе название было – султанская, то есть королевская бумага».

Сейчас на фабрике в Конигиле из самаркандской бумаги делают открытки, блокноты, сумочки и даже одежду. Много бумаги идёт на экспорт в Китай. Также её закупают для реставрации старинных книг.

Короткая ссылка на эту страницу: