Древний метод изготовления шёлковой бумаги возродили в Узбекистане

В одном из древнейших городов мира Самарканде такую бумагу делали ещё 14 веков назад. Она считалась..
Дата загрузки: 2022-10-11
[Хабаба Пулатова, сотрудница бумажной фабрики «Мерос»]:
«В Самарканде началось производство бумаги в конце VII – начале VIII веков. Тогда в Казахстане около реки Талас воевали арабы с китайцами. Когда арабы победили, взяли в плен китайских солдат, и среди них и учёные были, и ремесленники были».
Древний метод изготовления бумаги возродили в узбекском посёлке Конигиль недалеко от Самарканда. Делают её из волокон шелковицы, или тутового дерева. Для этого берут годовалые ветки, замачивают их на 2-3 дня, потом снимают кору. После этого волокна варят примерно пять часов.
[Нигина Кузиева, сотрудница бумажной фабрики «Мерос»]:
«Особенность шелковицы в том, что в ней есть все необходимые ингредиенты – клей и крахмал. Добавлять ничего не надо».
Проваренные волокна измельчают в ступе при помощи водяной мельницы. Затем кашицу вымачивают в прямоугольных формах. Если надо, подкрашивают натуральными красителями. Потом кладут под пресс, а после сушат. Летом на сушку уходит 3-4 часа. Зимой – 3-4 дня. После бумагу полируют с помощью камня. На изготовление 200 листов уходит полторы недели.
Самаркандскую бумагу называют шёлковой. Она долго считалась эталоном качества во всём Старом Свете, поскольку была гладкой, шелковистой и долговечной. Хранилась сотни лет.
[Санжар Мухтаров, сотрудник бумажной фабрики «Мерос»]:
«Ещё её называли султанской бумагой, потому что была очень дорогой. Не все могли себе позволить, поэтому второе название было – султанская, то есть королевская бумага».
Сейчас на фабрике в Конигиле из самаркандской бумаги делают открытки, блокноты, сумочки и даже одежду. Много бумаги идёт на экспорт в Китай. Также её закупают для реставрации старинных книг.
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