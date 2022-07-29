Боливийские мини-электрокары выходят на рынок Латинской Америки

Вот такие крошечные трёхместные электрокары делает боливийский стартап. Машина развивает скорость до 55 километров в час...

Вот такие крошечные трёхместные электрокары делает боливийский стартап. Машина развивает скорость до 55 километров в час. Запас хода – 55 километров. Заряжаются автомобили от бытовой розетки.

Такие машины раз в десять дешевле «Теслы». Стоят от шести до восьми тысяч долларов. Владельцы стартапа надеются, что их детище завоюет рынок электрокаров в Латинской Америке.

[Хосе Карлос Маркес, совладелец компании Quantum]:

«Обычно при слове «электромобиль» люди думают о Tesla. Но это всё равно что думать, будто все бензиновые автомобили – это BMW или Mercedes. Как и Tesla, они замечательные, нам всем хочется такие. Но в латиноамериканской реальности это вряд ли достижимо».

За два с половиной года стартап построил около 400 электромобилей. Покупатели ценят в машинах возможность сэкономить на заправке.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «За месяц я трачу на зарядку около десяти долларов США. Иногда езжу в другой город. Использую машину каждый день и постоянно заряжаю батарею. Получается экономнее, чем машина с бензиновым двигателем. Например, моя мама тратит за неделю столько же, сколько я за месяц».

Владельцы стартапа видят возможность снизить цену электромобиля и тем самым привлечь больше покупателей. Для этого нужны батареи боливийского производства. Пока их импортируют. Но в Боливии есть крупные месторождения лития. Правда, без иностранных инвестиций страна не сможет создать крупную добывающую инфраструктуру.

Левый президент Луис Арсе планирует наладить производство до 2025 года. Однако даже его союзники считают, что страна сможет добывать большие объёмы лития не раньше, чем через восемь лет.

Под вопросом и то, сможет ли Боливия сама делать аккумуляторы. Для их производства, помимо лития, нужны никель и кобальт, которые страна импортирует.

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