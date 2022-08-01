Гонки на безмоторных картах прошли в Боливии

Ни мотора, ни лошадиных сил. Гонки на самодельных картах вновь стартовали в высокогорном Ла-Пасе в Боливии...
Дата загрузки: 2022-08-02
Задачу усложняет разреженный воздух. Город находится на высоте 3600 метров над уровнем моря. Те, кто финишировал, счастливы, но измотаны.
[Диего Веларде, участник гонок]:
«Это здорово, нам понравилось. Мы с сыном сделали карт за три дня, но всё получилось. Он красил его, а я исправлял поломки. Но когда выходишь на гоночную трассу, картина уже другая. Гонки классные, но трудные».
[Исаак Веларде, гонщик]:
«У нас была авария, но мы продолжали двигаться вперёд. Больше всего я боялся разбить карт и проиграть. Но мы финишировали».
Гонки на безмоторных картах проходят в Ла-Пасе более 70 лет. В них участвуют три вида самодельных машин: деревянные, пластиковые и металлические.
В этот раз на гоночную трассу вышли 500 картов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
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