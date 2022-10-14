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День электронных отходов: нидерландцы бесплатно чинят электроприборы

День электронных отходов: нидерландцы бесплатно чинят электроприборы

В бюро добрых услуг раз в неделю превращается эта мастерская в Амстердаме. Здесь волонтёры бесплатно чинят..

Дата загрузки: 2022-10-14

День электронных отходов: нидерландцы бесплатно чинят электроприборы
В бюро добрых услуг раз в неделю превращается эта мастерская в Амстердаме. Здесь волонтёры бесплатно чинят мелкую бытовую электронику и электроинструменты. Такая же акция прошла и в Международный день электронных отходов, который отмечают 14 октября.

Крис принёс в ремонт сломанную кофемашину.

[Крис, житель Амстердама]:
«Думаю, выбрасывать её нехорошо. Возможно, прибор можно починить и не выкидывать. Посмотрим, заработает ли кофемашина».

Мастера работают с утра до вечера. Примерно 80% принесённых приборов удаётся починить.

[Эдвард Тонино, мастер]:

«Это здорово. Самое прекрасное, когда приходишь домой после рабочего дня, зная, что помог многим людям, и они уходят очень счастливыми. В этом есть много хорошего. Природа получает пользу, и мусора меньше».

Ежегодно в мире на свалки попадают тонны электронных отходов. Ремонт помогает сократить объёмы такого мусора.

[Ким Зуивер, администратор мастерской]:
«Наши услуги важны. В Амстердаме мы спасли от свалки различные приборы общим весом семь тонн. Кроме того, в этом районе живут люди с ограниченным бюджетом. Хорошо, если удаётся всё починить. Можно пожертвовать в наш фонд один евро или потерять 60 или 100 евро, купив новое устройство».

Таких мастерских в Амстердаме уже десятки. А желающих отремонтировать сломанные приборы становится всё больше.

Международный день электронных отходов учредили в 2018 году. Цель этого – побудить людей ремонтировать, повторно использовать и перерабатывать электротехнику.
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