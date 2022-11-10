Промежуточные выборы в США: республиканцы возвращают контроль над нижней палатой Конгресса

В США прошли промежуточные выборы, на которых полностью переизбрали нижнюю палату Конгресса и треть сенаторов. Также..

В США прошли промежуточные выборы, на которых полностью переизбрали нижнюю палату Конгресса и треть сенаторов. Также выбирали губернаторов и членов законодательных собраний на уровне штатов.

Предварительные результаты показывают, что республиканцы вернут себе контроль над нижней палатой Конгресса. Сейчас в обеих большинство у демократов.

До выборов эксперты предрекали «красную волну» и даже «красное цунами». Однако результаты республиканцев оказались не такими впечатляющими.

Тем не менее, экс-президент Дональд Трамп уже назвал достижения своих однопартийцев большой победой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Что касается Сената, то здесь опросы показывают равные шансы для обеих партий.

При этом результаты по верхней палате станут известны, скорее всего, только в декабре. Причина в том, что в штате Джорджия состоится второй тур. В этот раз ни республиканский, ни демократический кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов.

Новое голосование наметили на 6 декабря.

Одним из самых знаковых событий стало переизбрание на новый срок губернатора Флориды республиканца Рона Десантиса. В целом его победа была ожидаемой. Однако обычно смотрят, с каким преимуществом один кандидат обходит другого в этом штате. На этот раз результаты превзошли самые смелые прогнозы: Десантис обогнал соперника на 20%.

[Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:

«Мы поддерживаем свободу, закон и порядок. Мы защищаем права родителей. Мы уважаем наших налогоплательщиков. И мы отвергаем либеральную идеологию».

Десантиса рассматривают как одного из главных кандидатов на пост президента США во время предстоящих выборов 2024 года.

Джо Байден также уже заявил, что будет баллотироваться на второй срок, независимо от результатов промежуточных выборов.

Короткая ссылка на эту страницу: