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Какой сюрприз подготовили дети для одноклассника

Какой сюрприз подготовили дети для одноклассника
Какой сюрприз подготовили дети для одноклассника

Семья Дэниела Ханта из штата Теннесси лишилась всего имущества во время пожара. Его одноклассники, узнав о том, что у Дэниела сгорели и все его игрушки, подготовили для него сюрприз.

Ученики начальной школы с учителями организовали тайный сбор игрушек для мальчика. Через неделю, когда его не было в классе, дети разложили игрушки на партах. Вернувшись в классную комнату, мальчик очень удивился. Дети кричали: «Сюрприз!» и все бросились обнимать Дэниела.

Мама и бабушка Дэниела, узнав о сюрпризе в школе, были тронуты до слёз. «Я так рада, что друзья от чистого сердца сделали подарки внуку. Он рассматривал каждую игрушку, они все ему понравились. Спасибо вам большое!», – сказала бабушка мальчика.

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