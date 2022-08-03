Какой сюрприз подготовили дети для одноклассника

Семья Дэниела Ханта из штата Теннесси лишилась всего имущества во время пожара. Его одноклассники, узнав о том, что у Дэниела сгорели и все его игрушки, подготовили для него сюрприз.

Ученики начальной школы с учителями организовали тайный сбор игрушек для мальчика. Через неделю, когда его не было в классе, дети разложили игрушки на партах. Вернувшись в классную комнату, мальчик очень удивился. Дети кричали: «Сюрприз!» и все бросились обнимать Дэниела.

Мама и бабушка Дэниела, узнав о сюрпризе в школе, были тронуты до слёз. «Я так рада, что друзья от чистого сердца сделали подарки внуку. Он рассматривал каждую игрушку, они все ему понравились. Спасибо вам большое!», – сказала бабушка мальчика.