Магазины H&M временно открываются в России

Шведская компания H&M временно снова открывает магазины в России – сначала в Москве, потом, поэтапно, в..

Шведская компания H&M временно снова открывает магазины в России – сначала в Москве, потом, поэтапно, в других городах. В столичном торговом центре выстроилась огромная очередь. Скидок нет, а некоторые товары подорожали.

[Ирина, покупательница]:

«Он закроется вроде. Поэтому мы здесь и стоим». [Мария, покупательница]:

«Я пришла в детский отдел, потому что везде продаётся жуткое уродство. А в H&M хотя бы более-менее приличные вещи в детском».

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Недавно H&M сообщила на своей информационной странице, что в августе временно откроет физические магазины в России, в том числе с товарами для дома. Так компания хочет реализовать запасы. Их может хватить на несколько месяцев торговли.

После этого ритейлер одежды планирует уйти с российского рынка, продав бизнес местной компании. В России у H&M 170 магазинов, которыми она управляет напрямую. На компанию работают 6000 сотрудников. Её потери в связи с уходом из страны достигнут почти 200 миллионов долларов.

H&M – вторая по величине розничная сеть по торговле одеждой в мире после испанской корпорации Inditex. Её дочерние компании работают в 70 странах мира, в которых открыты в общей сложности почти 5000 магазинов.

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