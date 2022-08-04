Во Франции – пик третьей за лето тепловой волны

[Флориан Хортола, синоптик]:

«Засуха рекордная. Земля никогда не была такой сухой, как сейчас».

Жара достигла пика во Франции. Столбики термометров поднялись до плюс 40-ка.

Это уже третья тепловая волна в стране этим летом. И хотя эта – мягче, чем предыдущая, она усугубляет засуху.

[Флориан Хортола, синоптик]:

«На юго-западе и востоке Франции ожидается до плюс 40. Это ухудшает текущую засуху – дождей нигде в стране не прогнозируем».

Долгосрочные прогнозы синоптиков тоже неутешительные.

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[Флориан Хортола, синоптик]:

«У нас уже были годы с несколькими тепловыми волнами, но в этом году ситуация особая, потому что эти волны очень интенсивные. В июле жара стояла 13 дней, волна была и в июне. В последние годы этих тепловых волн стало больше и будет ещё больше».

Из-за жары почти во всех регионах материковой части Франции ввели ограничения на использование воды. Так власти хотят сохранить урожай.

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