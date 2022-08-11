США вернут Камбодже 30 украденных предметов старины

30 украденных предметов старины вернут США властям Камбоджи. В их числе – бронзовые и каменные статуи..

[Дамиан Уильямс, прокурор]:

«Эти статуи и другие артефакты, созданные в период от бронзового века до 1200 года, представляют исключительную культурную ценность для камбоджийского народа».

30 украденных предметов старины вернут США властям Камбоджи. В их числе – бронзовые и каменные статуи буддийских и индуистских божеств, созданные более тысячи лет назад.

Артефакты были украдены и вывезены за границу в 70-х годах во время гражданской войны в Камбодже. Тогда от разграбления пострадало много достопримечательностей.

[Дамиан Уильямс, прокурор]:

«Статуя Ганеши, а также прекрасной Сканды на павлине, которые мы видим здесь, когда-то стояли на территории археологического комплекса Кохкер, где располагалась столица древнего Кхмерского царства».

Реликвии продал западным покупателям Дуглас Латчфорд – торговец древностями из Бангкока с тайско-британским гражданством. Он подделывал документы, скрывая то, что артефакты украдены и вывезены контрабандой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2019 году прокуратура США обвинила Латчфорда в мошенничестве и других преступлениях. Торговец умер в Таиланде в 2020 году, и дело закрыли.

Эти 30 реликвий добровольно передали американские музеи и частные коллекционеры, когда федеральная прокуратура США через суд потребовала их конфискации.

[Кео Чхеа, посол Камбоджи в США]:

«Камбоджийский народ счастлив и очень благодарен за то, что правительство США смогло вернуть украденные ценности. Оно вернуло Камбодже её душу и самобытность».

Все предметы старины выставят в Национальном музее Камбоджи в Пномпене.

Короткая ссылка на эту страницу: