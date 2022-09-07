Нью-Йорк вернёт Италии 58 похищенных артефактов

США вернёт Италии 58 украденных предметов старины. Их общая стоимость – около 19 миллионов долларов. По..

США вернёт Италии 58 украденных предметов старины. Их общая стоимость – около 19 миллионов долларов.

По словам главы отдела по торговле древностями окружной прокуратуры Манхэттена, партия включает в себя мраморную голову Афины стоимостью около трёх миллионов долларов.

Как и некоторые другие предметы, она выставлялась в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

[Мэтью Богданос, работник офиса окружного прокурора]:

«Для нас большая честь вернуть это сегодня».

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Среди прочих предметов – чаша для питья и бронзовый бюст мужчины, а также вазы, тарелки и другая кухонная утварь.

На церемонии присутствовал генерал итальянской полиции Роберто Риккарди.

[Роберто Риккарди, генерал итальянской полиции]:

«Эти предметы имеют огромную ценность. Я говорю о художественной и исторической ценности. Предметы датируются VIII-I веками до нашей эры. Они принадлежат римской, этрусской, великой греческой и апулийской цивилизациям».

Прокуратура Манхэттена уже отследила и вернула много артефактов. С начала прошлого десятилетия отдел древностей изъял 4500 экспонатов на сумму более 250 миллионов долларов.

[Мэтью Богданос, работник офиса окружного прокурора]:

«Окружная прокуратура Манхэттена сформировала отдел по торговле древностями, единственный в своём роде в мире, в котором прокуроры, следователи и аналитики работают в одной команде».

В прокуратуре обещают, что в ближайшие месяцы будет ещё много конфискаций и репатриаций.

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