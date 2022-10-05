Как магнитная рыбалка помогла вернуть сейф владельцу

Британец Кевин Тиндей вместе с 15-летним сыном Джорджем увлекаются магнитной рыбалкой. Однажды они отправились на реку Витэм в графстве Линкольншир. Закинув два магнита с помощью верёвок, они неожиданно вытащили сейф.



Внутри они обнаружили 2500 австралийских долларов (1800 долларов США), а также сертификат на ружьё и кредитные карты на имя Роба Эверетта. Срок действия карт истёк в 2004 году.





Кевин разыскал владельца сейфа, чтобы вернуть ему деньги. Мужчина рассказал, что сейф украли из офиса в 2000 году и бросили в реку. Кражу совершил подросток. Он оставил подписанную кепку в здании, по ней его и нашли.





«Я просто изумлён тем, что меня смогли разыскать. В мире есть очень хорошие и добрые люди. Они могли бы оставить деньги себе, могли бы сказать, что пытались меня найти и не нашли», – поделился Роб.





После встречи с Кевином и его сыном Роб предложил Джорджу небольшое вознаграждение и стажировку в своей компании по управлению активами. «Я бы хотел, чтобы мальчик работал у нас. Ему всего 15 лет. Когда он окончит школу, я буду рад предоставить ему такую возможность», – сказал Роб.