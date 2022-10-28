Грозные львы, пираты и прекрасные русалки. Десятки собак примерили на себя образы сказочных героев. В Ки-Уэсте..

Русалки и пираты: маскарад для собак устроили в США

Грозные львы, пираты и прекрасные русалки. Десятки собак примерили на себя образы сказочных героев. В Ки-Уэсте на юге США устроили маскарад домашних животных.

В этом году главной темой праздника стали персонажи мультфильмов, а также знаменитости и киногерои. Владельцы собак проявили неуёмную фантазию. Их питомцы выходят на сцену в костюмах миньонов, медведей, единорогов и панд.

Праздник проходит в рамках «Фестиваля фантазий». Его проводят в Ки-Уэсте каждый год вот уже больше 40 лет. Фестиваль длится десять дней. В это время организуют костюмированные парады, гламурные балы и уличные ярмарки. Всего – более 60 мероприятий.

Ки-Уэст – самый южный континентальный город в США. Раньше популярный курорт к октябрю становился пустым. Чтобы привлечь туристов, в городе решили устраивать развлекательные мероприятия для туристов. Так появился «Фестиваль фантазий».

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Ежегодно на праздник приезжают десятки тысяч гостей. Благодаря этому растут доходы местных отелей, ресторанов и магазинов.

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