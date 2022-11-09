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Венгерские приюты переполнены питомцами, которых вернули обратно

Венгерские приюты переполнены питомцами, которых вернули обратно

Этот венгерский приют под названием «Ноев ковчег» заполнен домашними животными, которых вернули обратно. Среди них Челси...

Дата загрузки: 2022-11-09

Венгерские приюты переполнены питомцами, которых вернули обратно
Этот венгерский приют под названием «Ноев ковчег» заполнен домашними животными, которых вернули обратно.

Среди них Челси. Его усыновили всего два года назад. Но недавно он снова вернулся сюда. У собаки иммунное заболевание. Его владельцы больше не могли оплачивать его ветеринарные счета и продукты, необходимые для лечения. Им даже пришлось продать собственный дом, чтобы свести концы с концами.

Похожая история и у других венгров. Стоимость жизни продолжает расти, а цены на энергоносители уже достигли рекордных показателей. Многим приходится делать непростой выбор.

[Кинга Шнедиер, сотрудница приюта]:
«Наш список возвращённых животных очень длинный. Всегда были возвраты, но в последнее время их стало больше. Во всех случаях основная причина – трудности, с которыми приходится сталкиваться из-за стоимости жизни, цен на энергию, высоких затрат на ветеринарию и переезда людей для работы за границей».

Сами приюты тоже столкнулись с повышением цен. Например, корма для собак подорожали на 30-50%. Из-за этого многие подобные центры теперь отказываются от сотен брошенных и бездомных животных.

Источник дохода большинства подобных организаций – частные пожертвования. Их стало значительно меньше.

[Кинга Шнедиер, сотрудница приюта]:
«Теперь мы живём одним днём. Мы должны серьёзно обдумывать, сможем ли приютить то или другое животное, можем ли оплатить лечение».

По статистике, около 70% венгерских семей держат собаку или кошку. Обычно, после того как животное забирают с улицы, его стерилизуют и вживляют микрочип. Обратно уже не выпускают. Оно ждёт в питомнике до тех пор, пока его не приютит какая-то семья.
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