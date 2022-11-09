Венгерские приюты переполнены питомцами, которых вернули обратно

Этот венгерский приют под названием «Ноев ковчег» заполнен домашними животными, которых вернули обратно. Среди них Челси...
Дата загрузки: 2022-11-09
Среди них Челси. Его усыновили всего два года назад. Но недавно он снова вернулся сюда. У собаки иммунное заболевание. Его владельцы больше не могли оплачивать его ветеринарные счета и продукты, необходимые для лечения. Им даже пришлось продать собственный дом, чтобы свести концы с концами.
Похожая история и у других венгров. Стоимость жизни продолжает расти, а цены на энергоносители уже достигли рекордных показателей. Многим приходится делать непростой выбор.
[Кинга Шнедиер, сотрудница приюта]:
«Наш список возвращённых животных очень длинный. Всегда были возвраты, но в последнее время их стало больше. Во всех случаях основная причина – трудности, с которыми приходится сталкиваться из-за стоимости жизни, цен на энергию, высоких затрат на ветеринарию и переезда людей для работы за границей».
Сами приюты тоже столкнулись с повышением цен. Например, корма для собак подорожали на 30-50%. Из-за этого многие подобные центры теперь отказываются от сотен брошенных и бездомных животных.
Источник дохода большинства подобных организаций – частные пожертвования. Их стало значительно меньше.
[Кинга Шнедиер, сотрудница приюта]:
«Теперь мы живём одним днём. Мы должны серьёзно обдумывать, сможем ли приютить то или другое животное, можем ли оплатить лечение».
По статистике, около 70% венгерских семей держат собаку или кошку. Обычно, после того как животное забирают с улицы, его стерилизуют и вживляют микрочип. Обратно уже не выпускают. Оно ждёт в питомнике до тех пор, пока его не приютит какая-то семья.
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