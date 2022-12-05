Полицию нравов в Иране упразднили. Об этом заявил генеральный прокурор страны. Однако Министерство внутренних дел, курирующее..

Прокурор Ирана заявил о закрытии полиции нравов, но СМИ это отрицают

Полицию нравов в Иране упразднили. Об этом заявил генеральный прокурор страны. Однако Министерство внутренних дел, курирующее это подразделение, пока это сообщение никак не прокомментировало. Более того, местные СМИ пишут, что на самом деле эту полицию не распустили, и что заявление прокурора неправильно трактовали.

До этого несколько месяцев в Иране продолжались протесты, вызванные смертью курдки Махсы Амини. 22-летняя женщина умерла в заключении после её ареста полицией нравов.

Её задержали за «неправильное ношение хиджаба». Родственники Амини говорят, что её избили, и именно из-за этого она умерла. Власти это отрицают.

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По данным ООН, в ходе протестов погибло около 470 человек. Среди них более 60 детей. Власти признали гибель лишь 200 протестующих.

Выступления стали крупнейшими со времён революции 1979 года. Они вылились в другие международные акции солидарности, в том числе на чемпионате мира по футболу.

Между тем государственные СМИ Ирана также сообщают, что в стране казнили четверых мужчин, осуждённых за сотрудничество с израильским разведывательным агентством «Моссад». Недавно Тегеран обвинил Израиль и западные державы в планировании гражданской войны в Иране.

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