Дуг Меррик и его партнёр по пению готовятся к следующему выступлению. Последние 17 лет мужчина был..

Музыка помогла австралийцу оправиться от травмы и вернуться на сцену

[Дуг Меррик, житель Австралии]:

«Моя тёща часто говорила, что я пою как (Пласидо) Доминго».

Дуг Меррик и его партнёр по пению готовятся к следующему выступлению. Последние 17 лет мужчина был участником вокального трио.

У австралийца было нарушение зрения. Два года назад это привело к трагедии. Его сбил автомобиль.

[Дуг Меррик, житель Австралии]:

«Должно быть, я ударился головой и, как потом выяснилось, у меня были перелом ключицы, повреждение плеча и перелом рёбер».

Травма головы оказалась серьёзной. Дуг полностью ослеп. У него также начались проблемы с памятью и речью.

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[Дуг Меррик, житель Австралии]:

«Вокруг было темно. Казалось, что я был в помещении с задёрнутыми шторами».

Именно тогда пригодилась музыка. После 72 дней в больнице мужчина не только вернулся к пению, но и снова стал выступать.

[Сью Харнделл-Роу, партнёр по пению]:

«Сегодня я подумала, что, да, надо начинать снова подтягиваться до его уровня». [Дуг Меррик, житель Австралии]:

«Я счастлив. Но, конечно, печально, что я не могу видеть зрителей».

Логопед Меррика гордится его прогрессом.

[Мелани Мозес, логопед]:

«Нужно найти то, что вам интересно. Только то, что у людей есть инвалидность, не означает, что они не могут делать невероятные вещи».

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