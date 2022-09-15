Музыка помогла австралийцу оправиться от травмы и вернуться на сцену

Дуг Меррик и его партнёр по пению готовятся к следующему выступлению. Последние 17 лет мужчина был..
Дата загрузки: 2022-09-15
[Дуг Меррик, житель Австралии]:
«Моя тёща часто говорила, что я пою как (Пласидо) Доминго».
У австралийца было нарушение зрения. Два года назад это привело к трагедии. Его сбил автомобиль.
[Дуг Меррик, житель Австралии]:
«Должно быть, я ударился головой и, как потом выяснилось, у меня были перелом ключицы, повреждение плеча и перелом рёбер».
Травма головы оказалась серьёзной. Дуг полностью ослеп. У него также начались проблемы с памятью и речью.
[Дуг Меррик, житель Австралии]:
«Вокруг было темно. Казалось, что я был в помещении с задёрнутыми шторами».
Именно тогда пригодилась музыка. После 72 дней в больнице мужчина не только вернулся к пению, но и снова стал выступать.
[Сью Харнделл-Роу, партнёр по пению]:
«Сегодня я подумала, что, да, надо начинать снова подтягиваться до его уровня».
[Дуг Меррик, житель Австралии]:
«Я счастлив. Но, конечно, печально, что я не могу видеть зрителей».
Логопед Меррика гордится его прогрессом.
[Мелани Мозес, логопед]:
«Нужно найти то, что вам интересно. Только то, что у людей есть инвалидность, не означает, что они не могут делать невероятные вещи».
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