Экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер хотят дать 12 лет за коррупцию

На улицах Буэнос-Айреса неспокойно. Сюда вышли сторонники и противники бывшего президента, а ныне вице-президента страны Кристины..

На улицах Буэнос-Айреса неспокойно. Сюда вышли сторонники и противники бывшего президента, а ныне вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер. Федеральный прокурор Аргентины потребовал приговорить её к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Местная полиция разогнала десятки протестующих перед домом Киршнер в столице.

Противники вице-президента рады решению.

[противник Фернандес]:

«Это исторический день для Аргентины. Впервые женщина-президент была осуждена за полностью доказанное коррупционное преступление. Пусть это будет для всех примером». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Единственное, чего мы, аргентинцы, хотим, – это чтобы во второй части судебного процесса они давали объяснения и защищались, а не нападали на судей и унижали их».

Между тем, сторонники Киршнер говорят, что обвинение прокуратуры несправедливое.

Вице-президент – по-прежнему влиятельная представительница левого крыла правящей перонистской партии. Ей вменяют махинации с бюджетом и присвоение государственных средств в период с 2007 по 15-й годы, когда она была президентом.

По сообщениям местных СМИ, приговор вынесут через несколько месяцев, хотя Фернандес де Киршнер может обжаловать его в вышестоящих судах. На вынесение окончательного вердикта, возможно, уйдут годы.

В Твиттере Фернандес де Киршнер пишет, что ей не дали возможности дать показания по новым обстоятельствам дела.

Президент Аргентины также осудил обвинение прокуратуры, назвав его судебным преследованием.

Согласно нему, для Киршнер требуют пожизненного запрета занимать государственные должности.

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