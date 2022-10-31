Выборы президента в Бразилии: Лула да Силва возвращается

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова возглавит страну. Политик, который придерживается левых взглядов,..
Дата загрузки: 2022-11-01
Главным его противником был нынешний президент – правый Жаир Болсонару. Он набрал чуть более 49% голосов избирателей. У Лулы да Силвы – около 51%.
Да Силва уже был президентом два срока. После против него начали судебные разбирательства по обвинениям в коррупции. Однако его вину так и не доказали. Теперь он обещает объединить расколотую страну, оживить вялую экономику, вернуть свою социальную политику и вывести миллионы людей из бедности. Он также намерен бороться с уничтожением тропических лесов Амазонки и сделать Бразилию лидером в глобальных переговорах по климату.
При этом ему предстоит работать в условиях сильной оппозиции: самая большая фракция в Конгрессе – у сторонников Болсонару.
Сам уходящий президент ещё до выборов говорил, что существует риск фальсификаций на выборах. Он также предупреждал, что будет оспаривать результаты, если вскроются подтасовки.
Инаугурация 77-летнего Лулы да Силвы намечена на 1 января.
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