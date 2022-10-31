Выборы президента в Бразилии: Лула да Силва возвращается

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова возглавит страну. Политик, который придерживается левых взглядов,..

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова возглавит страну. Политик, который придерживается левых взглядов, во втором туре обогнал своего соперника с минимальным перевесом.

Главным его противником был нынешний президент – правый Жаир Болсонару. Он набрал чуть более 49% голосов избирателей. У Лулы да Силвы – около 51%.

Да Силва уже был президентом два срока. После против него начали судебные разбирательства по обвинениям в коррупции. Однако его вину так и не доказали. Теперь он обещает объединить расколотую страну, оживить вялую экономику, вернуть свою социальную политику и вывести миллионы людей из бедности. Он также намерен бороться с уничтожением тропических лесов Амазонки и сделать Бразилию лидером в глобальных переговорах по климату.

При этом ему предстоит работать в условиях сильной оппозиции: самая большая фракция в Конгрессе – у сторонников Болсонару.

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Сам уходящий президент ещё до выборов говорил, что существует риск фальсификаций на выборах. Он также предупреждал, что будет оспаривать результаты, если вскроются подтасовки.

Инаугурация 77-летнего Лулы да Силвы намечена на 1 января.

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