Наводнения в Нигерии: более 600 погибших

Раньше это была оживлённая автотрасса, соединяющая запад и восток нигерийского штата Риверс. Теперь это бурная река,..

Раньше это была оживлённая автотрасса, соединяющая запад и восток нигерийского штата Риверс. Теперь это бурная река, и через неё пробираются люди, удерживая на голове свои пожитки.

33 из 37 штатов Нигерии страдают от сильнейших наводнений. Таких здесь не видели двенадцать лет.

Число жертв уже превысило 600. Почти полтора миллиона человек были вынуждены бежать из своих домов. Разрушены большие участки сельхозугодий.

[Хиба Бароуд, доцент в Университете Вандербилт]:

«Затронуты целые системы – не только домохозяйства, но и критическая инфраструктура, социальные, экономические системы, образование, здравоохранение – всё это страдает одновременно, что ведёт к разрушительным потерям в различных сферах жизни».

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Власти Нигерии говорят, что причина наводнений – проливные дожди и сброс воды на плотине в соседнем Камеруне.

Специалисты утверждают, что ещё одна проблема – плохое государственное планирование. К примеру, в Нигерии собирались построить плотину, которая сдерживала бы сбросы воды в Камеруне, но так этого и не сделали.

[Хиба Бароуд, доцент в Университете Вандербилт]:

«Из-за изменения климата эти явления стали интенсивнее и чаще, но мы также можем что-то сделать, чтобы не быть такими уязвимыми – улучшить нашу систему защиты, модернизировать инфраструктуру, улучшить стратегии по смягчению последствий и планировать устойчивое развитие заранее».

В списке глобального индекса адаптации к климатическим изменениям Нигерия заняла одно из последних мест.

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