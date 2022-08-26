Библиотеку для женщин открыли афганские активистки

Афганские активистки по правам женщин открыли библиотеку в Кабуле. Они надеются, что это будет оазис для..

Афганские активистки по правам женщин открыли библиотеку в Кабуле. Они надеются, что это будет оазис для их соотечественниц, которые были лишены возможности получать образование.

Год назад власть в стране захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах. С тех пор она вернула жёсткие правила: женщинам нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины, они также обязаны закрывать лица в общественных местах. Хотя второе правило многие игнорируют.

При этом средние школы для девочек остаются закрытыми. Талибы обещали открыть их в марте, однако не сделали этого.

[Лаила Басим, активистка]:

«Открывая эту библиотеку, мы хотим показать женское гражданское сопротивление организациям, которые выступают против женщин, против женского присутствия и против работающих женщин».

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В библиотеке более тысячи книг: от художественных произведений до изданий в области политики, экономики и науки. В основном их пожертвовали учителя, поэты и писатели.

[Закира Расули, активистка]:

«Мы создали эту библиотеку, чтобы талибы* поняли, что женщины – это половина общества, и что афганским женщинам необходимо срочно учиться, женщины должны работать, потому что грамотная женщина сделает наше общество лучше и спокойнее».

Большинство девочек-подростков Афганистана сегодня не имеют доступа к школьному образованию, а тысячи женщин лишились работы. И не только из-за ограничений, но и из-за экономического кризиса.

Талибы утверждают, что уважают права женщин и что с марта они работают над открытием средних школ для девочек.

*«Талибан» – группировка, которая в России была признана террористической и запрещена

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