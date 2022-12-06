На девочек-подростков в немецком городе напал беженец из Эритреи

14-летняя девочка-подросток погибла на юго-западе Германии после того, как на неё и ещё одну девочку напал..

14-летняя девочка-подросток погибла на юго-западе Германии после того, как на неё и ещё одну девочку напал мужчина с ножом. В это время они шли в школу.

Кровавый инцидент потряс городок Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг с населением примерно в 5000 человек.

Местные СМИ уже написали, что подозревают 27-летнего просителя убежища из Эритреи. По данным свидетелей, перед нападением он вышел из миграционного центра, а позже в нём скрылся.

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Когда его обнаружили, у него тоже были ножевые ранения. Однако пока неизвестно, мог ли он нанести их себе сам. Вместе с ним задержали ещё двоих мужчин. Предположительно, тоже беженцев из Эритреи.

[Вольфганг Юргенс, представитель полиции Ульма]:

«Всё, что с этим связано, пока совершенно неясно. Но, как я уже сказал, расследование уголовной полиции продолжается. Мы надеемся собрать информацию о мотивах инцидента». [Маркус Хейсслер, мэр Иллеркирхберга]:

«Сначала, конечно, как и у всех, наступает шок, когда узнаёшь о таком ужасном поступке. И как отец семейства, естественно, думаешь о семье, о том, что могло случиться. Как я уже сказал, сейчас мы все в шоке».

Полиция пока не предоставила дополнительной информации о задержанных, а также о возможных мотивах нападения.

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