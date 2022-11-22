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Как племена индейцев помогают восстанавливать популяцию бизонов

Как племена индейцев помогают восстанавливать популяцию бизонов

Над национальным парком Бэдлендс в Южной Дакоте дуют сильные ветры. Но местные бизоны привычны к такой..

Дата загрузки: 2022-11-22

Как племена индейцев помогают восстанавливать популяцию бизонов
Над национальным парком Бэдлендс в Южной Дакоте дуют сильные ветры. Но местные бизоны привычны к такой экстремальной погоде.

Когда-то на Великих равнинах Северной Америки их было бесчисленное множество, и они играли ключевую роль в жизни индейцев.

[Трой Хейнерт, директор InterTribal Buffalo Council]:
«В прошлом по Северной Америке бродили миллионы бизонов. И все племена в определённый период полагались на них: будь то еда, кров или церемонии».

Европейские поселенцы нарушили этот баланс. Они массово истребляли бизонов. Груды их черепов можно увидеть на фотографиях той эпохи.

Тогда животных использовали в самых разных сферах, включая производство оборудования, удобрений и одежды.

К 1889 году бизонов осталось немного: 10 в центральной Монтане, по 20 в Колорадо и Вайоминге, 200 в Йеллоустонском национальном парке, около 550 в северной Альберте и около 250 в зоопарках и частных стадах.

Сегодня коренные народы помогают вернуть бизона в дикую природу Северной Америки.

Всего за два года родилось около 1000 животных. Их разводит 82 племени в США и Канаде. В 65 стадах насчитывается около 20 тысяч бизонов.

Сейчас в Национальном парке Бэдлендс медицинский осмотр проходят 100 диких бизонов. Потом их отвезут в резервацию индейцев.

[Трой Хейнерт, директор InterTribal Buffalo Council]:
«И когда они начинают пробегать мимо, ощущаю чувство выполненного долга. Когда-то наши предки тоже видели, как мимо них пробегали стада бизонов».

Давняя мечта некоторых коренных американцев – довести численность популяции до миллионов. Тогда эти животные, как и раньше, смогут формировать не только среду обитания, но и ландшафт местности.
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