Высокий каблук возвращается?

Высокий каблук снова возвращается в моду. На улицах Нью-Йорка можно увидеть всё больше женщин в такой..

[туристка]:

«Чувствую себя на миллион долларов, когда надеваю каблуки». [жительница Нью-Йорка]:

«Может быть, сейчас женщины хотят больше самовыражаться».

Высокий каблук снова возвращается в моду. На улицах Нью-Йорка можно увидеть всё больше женщин в такой обуви.

Многие считают, что любовь к каблукам вернула пандемия. Женщины слишком долго сидели дома, и теперь хотят выйти в свет не просто в удобных кедах или кроссовках.

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Это подтверждает и статистика. Так, в сети элитных американских универмагов Bloomingdale’s наблюдается всплеск спроса на туфли на высоких каблуках.

[Марисса Галанте Франк, сотрудница Bloomingdale’s]:

«Женщина рада вернуться в офис, рада снова пойти на первое светское мероприятие. Итак, высокие каблуки определённо находятся в верхней части её списка покупок».

Каблук выше 7 сантиметров начал терять популярность в первой половине 2020 года. Тогда продажи модельной обуви упали примерно в половину по сравнению с 2019.

Но в первой половине 2022 начался стремительный рост, поскольку светские мероприятия возобновились.

[Бет Гольдштейн, аналитик]:

«Рост есть, но продажи не вернулись к уровню 2019 года, как многие другие категории. Потребители всё ещё нацелены на более повседневные варианты, такие как кроссовки, сандалии и шлёпанцы, потому что они привыкли к комфорту. Просто сейчас они идут на свадьбы, которые откладывали из-за пандемии, и ищут обувь на каблуке».

Во время пандемии мода повернула в сторону практичности и удобства. Возможно, благодаря этому вернётся популярность танкеток, а также низких шпилек.

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