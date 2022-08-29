Высокий каблук возвращается?

Высокий каблук снова возвращается в моду. На улицах Нью-Йорка можно увидеть всё больше женщин в такой..
Дата загрузки: 2022-08-29
[туристка]:
«Чувствую себя на миллион долларов, когда надеваю каблуки».
[жительница Нью-Йорка]:
«Может быть, сейчас женщины хотят больше самовыражаться».
Многие считают, что любовь к каблукам вернула пандемия. Женщины слишком долго сидели дома, и теперь хотят выйти в свет не просто в удобных кедах или кроссовках.
Это подтверждает и статистика. Так, в сети элитных американских универмагов Bloomingdale’s наблюдается всплеск спроса на туфли на высоких каблуках.
[Марисса Галанте Франк, сотрудница Bloomingdale’s]:
«Женщина рада вернуться в офис, рада снова пойти на первое светское мероприятие. Итак, высокие каблуки определённо находятся в верхней части её списка покупок».
Каблук выше 7 сантиметров начал терять популярность в первой половине 2020 года. Тогда продажи модельной обуви упали примерно в половину по сравнению с 2019.
Но в первой половине 2022 начался стремительный рост, поскольку светские мероприятия возобновились.
[Бет Гольдштейн, аналитик]:
«Рост есть, но продажи не вернулись к уровню 2019 года, как многие другие категории. Потребители всё ещё нацелены на более повседневные варианты, такие как кроссовки, сандалии и шлёпанцы, потому что они привыкли к комфорту. Просто сейчас они идут на свадьбы, которые откладывали из-за пандемии, и ищут обувь на каблуке».
Во время пандемии мода повернула в сторону практичности и удобства. Возможно, благодаря этому вернётся популярность танкеток, а также низких шпилек.
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