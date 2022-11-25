Рождественские ярмарки возвращаются в Нью-Йорк в полном великолепии

[Лиза Дево, владелица компании Soap and Paper Factory]:

«Стало больше иностранных туристов, и это здорово. Они говорят, что не были за границей уже два года и очень счастливы вернуться. Так что это не просто поездка в Нью-Йорк на Рождество. Это волнующая встреча, как будто мы снова воссоединились».

Аромат хвои, имбирных пряников и предпраздничная суета. В Нью-Йорке открылись рождественские ярмарки. В Брайант-парке вдоль аллей расположились десятки магазинчиков. Ремесленники со всего мира продают свечи, новогодние игрушки и множество других товаров.

Пандемия помешала праздничной торговле в 20-м и 21-м годах. Сейчас все стараются наверстать упущенное.

[Салли Остин, владелица компании SallyeAnder]:

«В этом году у нас больше покупателей. Они могут рассмотреть наш товар, потрогать его, понюхать и взять в руки. Мы очень довольны, что видим столько людей со всего мира, а также из Нью-Йорка». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я очень рада вернуться в этом году, навестить сына и пройтись по магазинам». [туристка из США]:

«Последние годы мы почти всё покупали в Интернете. В этом году тоже будем кое-что покупать онлайн. Но нет ничего лучше, чем выйти из дома, увидеть живых продавцов и людей, которые делают эти товары».

В Европе рождественские ярмарки – многовековая традиция. Но в США они стали популярными лишь несколько десятков лет назад. И теперь для многих мелких предприятий праздничной сезон – важное событие. На ноябрь и декабрь приходится пятая часть их годовых продаж.

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