Британские мотоциклетные бренды возвращаются с новыми моделями

Именитые британские бренды представили новые модели на крупнейшей мотоциклетной выставке Великобритании. Она проходит в Бирмингеме –..

Именитые британские бренды представили новые модели на крупнейшей мотоциклетной выставке Великобритании. Она проходит в Бирмингеме – самом сердце английской мотоциклетной индустрии.

Компания BSA демонстрирует единственную модель – обновлённую «Золотую звезду». Gold Star выпускали с 38-го по 63-й годы. Это имя хорошо знали поклонники мотоциклетного спорта. «Золотая звезда» выиграла множество гонок ТТ на острове Мэн.

Компания разорилась 50 лет назад, а теперь возрождается под крылом индийского автогиганта Mahindra.

[Дэвид Эдвардс, сотрудник компании BSA]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы постарались сохранить облик и стиль старой «Золотой звезды» в новой модели. Бак и двигатель внешне похожи на предшественников. У нового двигателя нет воздушного охлаждения, но визуально он смотрится так, будто воздушное охлаждение есть».

Первая партия Gold Star поступит в продажу в начале следующего года. Стартовая цена 7500 евро.

А это марка Triumph – одна из старейших и одновременно самая молодая в Великобритании. Она появилась в 1902-м и после банкротства компании возродилась в начале 90-х. В Бирмингеме она представляет линейку городских мотоциклов Triple naked 2023 года.

[Деврон Болтон, генеральный менеджер компании Triumph]:

«В наши дни британские бренды в моде по всему миру. Мы довольно уникальны, нас не так много. И это, безусловно, находит отклик. Америка – наш самый крупный покупатель, хотя там огромный рынок мотоциклов. Так что это большой сюрприз».

Ещё одна классическая британская марка – Royal Enfield. Она демонстрирует новый круизер Super Meteor 650.

Ещё одно одно из легендарных имён в британском мотоспорте – бренд Norton. В следующем году он отметит своё 125-летие. Компания выпускает первоклассные мотоциклы стоимостью больше 45 тысяч евро.

Британские мотоциклы взлетели на пик популярности в 50-х – 60-х годах. Тогда они считались лучшими в мире. Позже их потеснили японские производители. Их мотоциклы были красивыми, качественными и недорогими. Сейчас британские марки возвращают интерес покупателей.

Выставка в Бирмингеме продлится до 27 ноября.

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