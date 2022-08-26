Мини-экскаватор из мусора сделал подросток-беженец

15-летний подросток-беженец буквально из мусора смастерил гидравлический мини-экскаватор. Мохаммад принадлежит народности рохинджа. Последние пять лет живёт в лагере «Кутупалонг» в Бангладеш.

У родителей нет денег ни на образование, ни на игрушки. Для экскаватора подросток использовал куски выброшенного металла. Из них сделал платформу, стрелу, ковш и другие детали. Из подручного материала смастерил гусеницы. Гидравлическая система состоит из шприцев и шлангов.

[Мохаммад Тойуб, подросток-беженец]:

«Я управляю этой игрушкой с помощью воды, которая течёт по шлангам и шприцам. Я обнаружил, что это позволяет поднимать и опускать ковш».

У Мохаммада только начальное образование. В лагере он учился время от времени, когда Детский фонд ООН организовывал уроки. С началом пандемии их совсем отменили.

[Дин Мохаммад отец подростка-беженца]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пока у беженцев-рохинджа нет условий для того, чтобы вернуться в Мьянму, которую они массово покинули в 2017 году. Однако подросток надеется, что у него появится возможность учиться. Он мечтает когда-нибудь стать инженером и строить самолёты.

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