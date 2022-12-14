Новые стеклянные барьеры защищают базилику Святого Марка в Венеции

На площади Сан-Марко в Венеции видно большую лужу. Но даже если воды станет больше, она не..

На площади Сан-Марко в Венеции видно большую лужу. Но даже если воды станет больше, она не будет угрожать базилике Святого Марка. Вокруг неё установили стеклянные барьеры, которые защищают сооружение от влаги.

За сохранность исторического здания возрастом 900 лет отвечает архитектор Марио Пиана. Он говорит, что новые барьеры из стекла и бетона смогут удерживать до метра 10 сантиметров воды. Благодаря этому драгоценные мозаика и мраморные колонны избегут пагубного влияния солёной воды.

Базилика стоит в самой нижней точке Венеции. Её пол на 64 сантиметра ниже уровня моря. Раньше, когда площадь снаружи затапливало, весь нижний ярус церкви погружался в воду.

Позже, когда начинался отлив, вода испаряясь, оставляя на колоннах и мозаике кристаллы соли.

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[Марио Пиана, архитектор]:

«Паводки в прошлом причинили базилике серьёзный ущерб. Будем надеяться, что отныне они больше не затопят основание церкви. Её построили 900 лет назад из глиняного кирпича, покрытого мрамором и разными породами камня».

Местные жители привыкли к постоянным наводнениям, которые затапливают улицы города. При этом они рады, что историческое сооружение удалось защитить.

[Мелисса Конн, жительница Венеции]:

«В утро, (когда установили барьеры), я столкнулась с группой венецианцев, которые говорили, что настало время праздновать, ведь базилика наконец высохла».

Венеция – город возрастом 1600 лет, который особенно уязвим перед изменением климата. Повышение уровня моря увеличивает частоту приливов. Город постепенно уходит под воду.

Впрочем, стеклянные барьеры – не единственная защита от воды. Весь город также охраняет система подвижных подводных заграждений «Моисей». Это проект стоимостью около шести миллиардов евро.

Когда ожидаются приливы, 78 барьеров, установленных на морском дне у входа в лагуну, поднимаются, блокируя воду.

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