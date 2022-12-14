Новые стеклянные барьеры защищают базилику Святого Марка в Венеции

На площади Сан-Марко в Венеции видно большую лужу. Но даже если воды станет больше, она не..
Дата загрузки: 2022-12-15
За сохранность исторического здания возрастом 900 лет отвечает архитектор Марио Пиана. Он говорит, что новые барьеры из стекла и бетона смогут удерживать до метра 10 сантиметров воды. Благодаря этому драгоценные мозаика и мраморные колонны избегут пагубного влияния солёной воды.
Базилика стоит в самой нижней точке Венеции. Её пол на 64 сантиметра ниже уровня моря. Раньше, когда площадь снаружи затапливало, весь нижний ярус церкви погружался в воду.
Позже, когда начинался отлив, вода испаряясь, оставляя на колоннах и мозаике кристаллы соли.
[Марио Пиана, архитектор]:
«Паводки в прошлом причинили базилике серьёзный ущерб. Будем надеяться, что отныне они больше не затопят основание церкви. Её построили 900 лет назад из глиняного кирпича, покрытого мрамором и разными породами камня».
Местные жители привыкли к постоянным наводнениям, которые затапливают улицы города. При этом они рады, что историческое сооружение удалось защитить.
[Мелисса Конн, жительница Венеции]:
«В утро, (когда установили барьеры), я столкнулась с группой венецианцев, которые говорили, что настало время праздновать, ведь базилика наконец высохла».
Венеция – город возрастом 1600 лет, который особенно уязвим перед изменением климата. Повышение уровня моря увеличивает частоту приливов. Город постепенно уходит под воду.
Впрочем, стеклянные барьеры – не единственная защита от воды. Весь город также охраняет система подвижных подводных заграждений «Моисей». Это проект стоимостью около шести миллиардов евро.
Когда ожидаются приливы, 78 барьеров, установленных на морском дне у входа в лагуну, поднимаются, блокируя воду.
Короткая ссылка на эту страницу: