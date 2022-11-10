Фермер организовал грядки на подземной парковке

В самом центре делового района Сиднея Ной Верин едет по улицам к одной из подземных автостоянок...
Дата загрузки: 2022-11-11
Ной – бывший шеф-повар, ставший фермером. Он основал бизнес по выращиванию микрозелени и трав в начале 2020 года, незадолго до пандемии коронавируса. Сегодня он выращивает около 40 различных видов растений.
[Ной Верин, владелец фермы]:
«Я всегда знал: когда люди услышат историю о том, что под землёй есть ферма, где выращивают продукты питания, это многих удивит».
Фермер использует светодиодные лампы и кокосовые волокна. Кроме того, частично для доставки использует велосипед. К 2026 году хочет полностью перейти на электровелосипеды.
В одном из сиднейских ресторанов, куда мужчина доставляет свою продукцию, шеф-повар высоко оценивает многие аспекты бизнеса Urban Green.
[Логан Кэмпбелл, шеф-повар ресторана]:
«Ной привозит растения живыми, ещё в горшках. Также он не использует много пластика или каких-либо одноразовых материалов, поэтому всё очень экологично. Мне это нравится».
Шеф-повар добавляет: ещё 10 лет назад он не поверил бы, что будет покупать зелень на ферме на автостоянке. Но сегодня всё по-другому.
Изначально вертикальные фермы рассматривались как потенциальный ответ на продовольственный кризис. Теперь их также признали более экологичными.
[Ной Верин, владелец фермы]:
«Чем больше инвестиций будет вложено в экологичный бизнес, который действительно пытается поступать правильно, тем более эффективно мы будем работать. Мы определённо на верном пути».
Фермер надеется, что в будущем сможет организовать на автостоянках фермы перца чили и клубники.
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