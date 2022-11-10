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Фермер организовал грядки на подземной парковке

Фермер организовал грядки на подземной парковке

В самом центре делового района Сиднея Ной Верин едет по улицам к одной из подземных автостоянок...

Дата загрузки: 2022-11-11

Фермер организовал грядки на подземной парковке
В самом центре делового района Сиднея Ной Верин едет по улицам к одной из подземных автостоянок. Там помимо прочего находится его ферма по выращиванию трав и микрозелени Urban Green.

Ной – бывший шеф-повар, ставший фермером. Он основал бизнес по выращиванию микрозелени и трав в начале 2020 года, незадолго до пандемии коронавируса. Сегодня он выращивает около 40 различных видов растений.

[Ной Верин, владелец фермы]:
«Я всегда знал: когда люди услышат историю о том, что под землёй есть ферма, где выращивают продукты питания, это многих удивит».

Фермер использует светодиодные лампы и кокосовые волокна. Кроме того, частично для доставки использует велосипед. К 2026 году хочет полностью перейти на электровелосипеды.

В одном из сиднейских ресторанов, куда мужчина доставляет свою продукцию, шеф-повар высоко оценивает многие аспекты бизнеса Urban Green.

[Логан Кэмпбелл, шеф-повар ресторана]:
«Ной привозит растения живыми, ещё в горшках. Также он не использует много пластика или каких-либо одноразовых материалов, поэтому всё очень экологично. Мне это нравится».

Шеф-повар добавляет: ещё 10 лет назад он не поверил бы, что будет покупать зелень на ферме на автостоянке. Но сегодня всё по-другому.

Изначально вертикальные фермы рассматривались как потенциальный ответ на продовольственный кризис. Теперь их также признали более экологичными.

[Ной Верин, владелец фермы]:
«Чем больше инвестиций будет вложено в экологичный бизнес, который действительно пытается поступать правильно, тем более эффективно мы будем работать. Мы определённо на верном пути».

Фермер надеется, что в будущем сможет организовать на автостоянках фермы перца чили и клубники.
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